Сексуальный бегемот, поцелуй сов и застрявшая в дереве белка. 10 самых забавных фото 2024 года

Объявлено победителей конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2024 года. 10 самых забавных фото показывают застрявшую на дереве веселую белку, поцелуй сов и даже сексуального бегемота с листочками на голове.

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В этом году было отправлено более 9000 изображений, и судьи сократили их в краткий список только с 45 снимков. Comedy Wildlife Photography Awards 2024 был назван "самым веселым и популярным конкурсом фотографий в мире", пишет DailyMail.

Застрявшая на дереве веселая фотография белки получила главный приз на церемонии вручения премии Nikon Comedy Wildlife Awards 2024.

"За эти годы в Италии я сделал много, много фотографий белок во многих ситуациях. Но это показалось мне очень смешным и таким странным положением, потому что ето именно тот момент, когда белка отрывает свои задние лапы от туловища, чтобы проникнуть в тайник", – объяснил победитель Милко Маркетти.

Старший генеральный менеджер по маркетингу Nikon Europe Штефан Майер сказал, что нынешний конкурс получил "рекордное количество заявок, каждая из которых является свидетельством силы фотографии в вызове эмоций".

В категории "Насекомые" победил Хосе Мигель Гальего Молина за свой образ богомола, словно танцующего фламенко.

А Эбергард Эмке получил премию "Рептилии и амфибии" за фотографию под названием "Лягушка на воздушном шаре". "Во время фотосессии у пруда я обнаружил эту лягушку с головой в пузыре. Это напоминает колокольчик", – объяснил Эмке.

Изображение Дамьяна Петкова "Усатая крячка разбивается во время приземления" была признана победителем в категории "Птицы".

А забавное фото рыбы, охотящейся на белокочанного орлана, получило награду "Рыба и другие водные виды".

В категории до 16 лет победил Сартхакк Ранганадхан за фотографию сов. "Это действительно было забавное зрелище – увидеть двух сов, которые пытались уединиться, когда их детеныш стоял рядом с улыбкой, закрыв глаза", – сказал фотограф.

А вот фотохудожник Кингстон Тем победил в категории до 25 лет за свой образ под названием "Неуклюжая лягушка-смайлик".

Награду "Выбор зрителей" получил Тапани Линнанмаки за фотографию трепающего перья орлана-белохвоста. "Камера была размещена на морском льду поверх мешка с орехами. поз и выражений", – рассказал детали съемки фотограф.

Флинн Тайтанунде-Лобб получил награду Amazing Internet Portfolio Award за серию изображений белки, играющей палкой.

А Кевин Ломан выиграл приз в категории "Видео" за ролик о лисе.

Однако одним из любимцев стал "Сексуальный бегемот" Артура Станкевича.

"Моя идея заключалась в том, чтобы попытаться поймать бойцовских бегемотов, но все они были достаточно мирными. А этот парень, казалось, только что пришел к парикмахеру с широкой улыбкой на лице", – прокомментировал свою фотографию фотограф.

Ранее OBOZ.UA писал, что National Geographic показал лучшие фото 2024 года.

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