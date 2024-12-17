Во время раскопок в Нидерландах обнаружили останки человека из года '0': это был солдат по кличке Флакк. Фото

Археологи обнаружили останки человека из "года 0" во время раскопок раннеримского поселения в Нидерландах. 2000-летняя могила принадлежала солдату по прозвищу Флакк.

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Рядом с останками были найдены разные артефакты – бронзовый инструмент, черепки керамики и набор плит. На поверхности одной из этих плит была сокращена надпись "FLAC" – прозвище Флакка, что делает его самым древним именуемым лицом в истории региона, пишет DailyMail.

Археологи предполагают, что найденная могила датируется временем правления первого императора Рима, Августа, от 0 до 20 года нашей эры. Это свидетельствует о том, что Флакк был римским солдатом, дислоцировавшимся в Кориоваллуме – военном поселении, известном сегодня как город Херлен – примерно во время ранней римской экспансии в Нидерланды, говорят эксперты.

По историческим данным, Кориоваллум был основан в начале первого века нашей эры на перекрестке двух больших дорог: Виа Белгика и Виа Траяна. Хотя поначалу он был военным поселением, к середине I века н.э. превратился в шумный гражданский город.

Известно, что сейчас в Херлене расположены руины общественных бань древнего поселения, построенных примерно в 50-70 гг. н.э., и это самые большие видимые римские руины в Нидерландах.

"Были найдены доказательства проживания римлян во времена императора Августа", – заявил член совета Херлена по вопросам культуры и наследия Джорди Клеменс. Он назвал находку "уникальным открытием, которое не только учит нас больше о нашем прошлом, но также показывает, насколько уникальна история Херлена для Нидерландов".

Археологи подчеркивают, как редко можно идентифицировать неэлитных, древних людей по именам. Тот факт, что прозвище Флакка было выгравировано на похоронном предмете, также дает новые подробности о личных и культурных практиках того времени, говорят исследователи.

По словам экспертов, артефакты из могилы Флакка будут очищены, законсервированы и выставлены в новом римском музее Херлена.

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