Вес впечатляет: найден уникальный двухцветный алмаз. Фото

Как пишет издание Live Science, одна половина камня бесцветная, а другая имеет довольно яркий розовый цвет. Размеры алмаза составляют примерно 24,3 х 16 х 14,5 миллиметра, а вес – целых 37,41 карата (0,25 унции, или 7,5 грамма). Такие данные приводит Геммологический институт Америки (GIA) в Карлсбаде, Калифорния.

Розовая половина, вероятно, образовалась первой, но, судя по тому, что ученым известно о цветных алмазах, вполне вероятно, что она не всегда была такой яркой. Об этом в письме изданию рассказала Салли Итон-Маганья, старший менеджер по идентификации алмазов в GIA. "Розовый участок, вероятно, сначала был бесцветным, а затем пластически деформировался, возможно, в результате горообразовательного процесса миллионы лет назад, что привело к появлению розового цвета, при этом бесцветный участок образовался позже", – сказала она.

Розовые алмазы невероятно редки, и до сих пор неясно, как именно они образуются. Эти камни зарождаются на глубине более 160 километров под поверхностью Земли, в мантии планеты. Чрезвычайно высокие температуры и давление связывают атомы углерода в плотную кристаллическую решетку. Структура, образующаяся в результате таких процессов, может быстро подниматься на поверхность в результате вулканической деятельности, давая нам необработанные алмазы.

Алмазы могут приобретать цвет из-за примесей, которые попадают внутрь решетки, но это случается очень редко, поскольку совсем немного элементов достаточно малы, чтобы проникнуть в минеральную структуру драгоценного камня. Другой способ, как алмазы могут приобретать оттенок — обычно зеленый — это из-за радиации. Если соседние породы содержат такие элементы, как уран, те могут "похищать" атомы углерода и создавать пустоты в минеральной структуре.

Но розовые алмазы – это продукт структурной деформации, то есть их кристаллическая решетка была изогнута или сжата в результате геологических процессов. Для того, чтобы алмазы приобрели розовый цвет, должны сложиться идеальные условия температуры и давления. Если природа хоть немножко перестарается, слишком сильная деформация сделает камень коричневым. Как отметил Люк Дусе, старший научный сотрудник геологического факультета Университета Кертина в Австралии, коричневых алмазов добывают довольно много, а вот розовые – действительно редкие.

По данным GIA, чтобы алмаз имел две четко выраженные цветовые зоны, он должен был формироваться в два этапа. Сначала розовая половина собралась и деформировалась, а затем в нее проросла бесцветная часть, кристаллическая решетка которой подверглась обычным температуре и давлению, что оставило ее прозрачной.

Новый алмаз – не первый обнаруженный двухцветный камень из розовой и бесцветной частей. Однако эксперты GIA заявили, что аналогичные алмазы, которые им случалось исследовать, были гораздо меньше – весом не более 2 карат (0,014 унции, или 0,4 г).

Новую находку обнаружили на руднике Карове в Ботсване, где ранее уже добывали другие необычные камни. Например, именно здесь были обнаружены второй по величине необработанный алмаз – гигант весом 2488 карат (1,1 фунта, или 0,5 кг), получивший название "Мотсведи". Также из этого рудника происходит розовый алмаз "Бойтумело" весом 62 карата (0,44 унции или 12,4 г).

