Ваше лицо меняется с возрастом в соответствии с вашим именем: ученые исследовали интересный феномен

На протяжении всей своей истории человечество пытается раскрыть тайны старения, и один из его неожиданных аспектов ученые обнаружили в том, что вы можете меняться с возрастом в зависимости от имени, которое родители дали вам при рождении. Такой вывод содержится в новой научной работе.

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Издание IFL Science сообщает, что ученые, проведя серию экспериментов с участием взрослых, детей и искусственного интеллекта, обнаружили, что человеческие лица в течение жизни постепенно меняются, чтобы соответствовать собственным именам. "Дети еще не похожи на свои имена, а вот взрослые, прожившие со своим именем значительно дольше, обычно имеют соответствующую внешность", – отмечают исследователи. Полученные ими результаты указывают на то, что люди развиваются под влиянием стереотипов, которые на них накладываются вместе с именем при рождении.

Почему Михаил похож на Михаила?

Чтобы проверить свою гипотезу, авторы исследования сначала предложили детям и взрослым сопоставить фотографии незнакомцев с их именами. Обе возрастные группы сумели правильно угадать имена взрослых, руководствуясь исключительно их внешним видом, причем процент точных ответов существенно превышал обычный уровень случайности.

Однако, когда дело дошло до детей, ни один из участников не смог стабильно угадывать правильные имена по фотографиям малышей. По мнению исследователей, это напрямую доказывает, что характерные черты, "соответствующие имени", формируются у человека уже в процессе взросления.

Для дополнительного подтверждения этого феномена ученые задействовали систему машинного обучения. Нейросеть заставили проанализировать сходство и различия между лицами однофамильцев. "Мы обнаружили, что взрослые с одинаковыми именами имеют гораздо больше общих черт лица, чем люди с разными именами. В то же время у детей с одинаковыми именами такой тенденции нет", – пишут авторы, подкрепляя свои предыдущие выводы.

В заключение исследователи провели эксперимент и с помощью технологий искусственно состарили детские портреты, чтобы показать, как малыши будут выглядеть в будущем. Когда эти смоделированные фото показали реальным людям, никто не смог правильно подобрать к ним имена – хотя с настоящими взрослыми это работало без проблем.

Самосбывающееся пророчество

Более того, когда искусственно измененные детские лица загрузили в систему машинного обучения, сходство между детьми с одинаковыми именами также не превысило уровень обычного слепого угадывания. Все это в совокупности доказывает: мы не рождаемся похожими на свои имена. Наши лица трансформируются под влиянием собственного "ярлыка" с годами, действуя по принципу "пророчества, сбывающегося само по себе".

"Наше исследование освещает глубинную суть этого удивительного эффекта – то, насколько сильно на нас давят социальные ожидания", – заявила соавтор работы доктор Йонат Звебнер.

В научном мире существует теория социального структурирования. Согласно ей, любые ярлыки, названия и стереотипы способны управлять нашим физическим и психологическим развитием. Раньше измерить силу этого влияния было практически невозможно, однако теперь, комментируя успех своей команды, Звебнер уверенно констатирует: "Социальное структурирование настолько мощно, что способно изменить даже внешность человека".

"Эти выводы заставляют задуматься о том, насколько сильно другие личностные факторы, которые гораздо весомее имен – например, гендер или этническое происхождение – могут формировать из ребенка того, кем он в конечном итоге станет", – подытоживает исследовательница.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые приблизились к разгадке того, почему мы не помним своё раннее детство.

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