В Украине можно будет увидеть микролуну: когда и что это за явление

Не секрет, что естественный спутник Земли Луна движется вокруг нашей планеты по несколько вытянутой орбите. Это приводит к интересным оптическим явлениям, одно из которых можно будет наблюдать уже в это воскресенье, 13 апреля.

Видео дня

Как пишет AP, речь идет о микролуне. Это явление, когда полнолуние кажется несколько меньше и более тусклым, чем всегда. Так происходит потому, что данное небесное тело в момент наибольшей освещенности находится в самой отдаленной точке от Земли.

Явление микролуны противоположно явлению суперлуния. В такие моменты Луна максимально приближается к нашей планете и кажется больше, чем обычно.

Наблюдать микролуну можно будет по всей Земле. Главное условие для этого – безоблачная погода. Но не огорчайтесь, если не заметите разницу невооруженным глазом. "Это очень тонкая разница", – сказал астрофизик Ален Бризар из колледжа Святого Михаила в Вермонте.

Явления суперлуны и микролуны встречаются несколько раз в год, когда полная фаза небесного тела синхронизируется с его орбитой. Следующую микролуну можно будет наблюдать уже в мае. А вот суперлуние в этом году состоится трижды – в октябре, ноябре и декабре.

Еще одно яркое явление, связанное с ночным светилом, случится 7 сентября. Тогда произойдет полное лунное затмение. Он будет хорошо видно в Украине и продлится довольно долго.

Ранее OBOZ.UA показывал уникальный кадр, в котором сошлось сразу 10 небесных тел, одним из которых была Луна.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.