В Украине мог существовать один из крупнейших первобытных протогородов на Земле: что известно о раскопках

В Черкасской области, в обычном поле возле села Легедзино, скрывается одна из величайших тайн человеческой истории. Здесь, 6000 лет назад, существовало гигантское поселение трипольской культуры. Оно было больше любого другого на планете в то время.

Этот протогород на тысячу лет старше египетских пирамид. Стоунхендж появился на две тысячи лет позже. Археологи обнаружили здесь тысячи домов, развитую керамику и следы жизни, которая опережала эпоху. Об этом рассказал основатель проекта "Реальная история" Аким Галимов на своем канале в youtube.com

История открытия: от первых находок до мирового признания

Трипольская культура получила название от села Триполье на Киевщине, где в 1897 году археолог Викентий Хвойка нашел первые артефакты. Но настоящий масштаб оказался именно в Черкасской области. В 80-х годах прошлого века возле Легедзино начались масштабные раскопки. Археологи открыли десятки домов под слоем чернозема. За четыре десятилетия удалось исследовать около 60 жилищ. Под землей остаются еще более двух тысяч сооружений.

Поселение Тальянки, названное в честь соседнего села, охватывало более четырех квадратных километров. В нем проживало до 10 тысяч человек. Это был спланированный населенный пункт с четкой структурой. Улицы, кварталы, хозяйственные зоны — все свидетельствует о высоком уровне организации. Для сравнения: первые города Месопотамии возникли лишь через 500–700 лет.

Самый большой протогород планеты

Как рассказал директор заповедника "Трипольская культура" Владислав Чебенюк, Тальянки — самое большое поселение доисторического периода в мире. Ни одно другое не могло сравниться по площади и населению. Люди жили здесь на протяжении четвертого и пятого тысячелетий до н.э. Это лесостепная зона правобережной Украины, от Буга до Днепра. Поселения имели овальную форму, дома строили кругами или полукругами.

Трипольцы пришли с Ближнего Востока через Балканы и Румынию. Они искали плодородные земли. На новых территориях быстро адаптировались. Разводили скот, выращивали зерновые. Их миграция продолжалась веками. В Румынии и Молдове культуру называют Кукутень. Это два крыла одного археологического сообщества.

Архитектура и быт трипольцев

Трипольские дома поражали размерами — до 20 метров в длину. Некоторые имели два этажа. Стены обмазывали глиной с примесями. Пол выстилали несколько слоев. Использовали охру для окрашивания в красный, желтый или фиолетовый. Внутренние стены покрывали тонким слоем штукатурки. Ее наносили так ровно, что технология была утрачена на тысячелетия.

Каждая хата имела сени, большую комнату, печь. Печь топили по-черному или с вытяжкой. Рядом — зернотерка, подиум для посуды. Люди спали на возвышениях. Крыша, вероятно, была двускатной, подобной современным сельским хатам. Вход закрывали циновками или шкурами.

"Ученые выяснили, что прекрасный терракотовый цвет дома придает природный пигмент – вохра – гидрат оксида железа с примесью глины и песка. Так же охра могла иметь желтый, красный или фиолетовый оттенок. И этот природный краситель трипольцы очень широко использовали в своем хозяйстве", – объяснил Владислав Чебанюк.

"Самое большое поселение в мире до исторического периода истории человечества, то есть до города, до цивилизации, до Месопотамии, до Египта. Они сконцентрированы вот здесь, возле Умани... И да, это самое большое поселение в мире. На всей планете. Здесь у нас в Украине, в Черкасской области", – отметил Чебанюк.

Со временем археологи узнали, что все трипольские дома были намеренно сожжены. Археологи находят кучи обожженной глины. Сначала думали о керамических блоках. Затем — о нападении врагов. Современная версия: ритуальное сожжение. Перед огнем разрушали печь, выставляли посуду, будто для покойника. Дом "хоронили" огнем.

Причина — истощения почв. Через 50–70 лет плодородие падало. Все поселение переезжало на новое место. Старое — сжигали. Это был ритуал прощания. Никаких следов насилия или войны не найдено. Ямная культура, пришедшая позже, не причастна.

Керамика и ремесла

В 2014 году возле Тальянок нашли многокамерные гончарные горны. Это профессиональное оборудование площадью 4–6 м². Самые старые в мире. Горны на Крите моложе на 2500 лет. Трипольцы массово производили расписную посуду. Орнаменты — спирали, змеи, глаза. Возможно, это символы плодородия, дождя, защиты.

Миниатюрные модели домов делали с ритуальной целью. Некоторые имели фигурки людей. Хранились в домах. Одна модель показывает интерьер: печь, алтарь, зернотерку. Другие — с рогами и ногами, будто дом живой. Это оберег, защищающий семью.

Одежда и ткани

В фондах музея хранится фрагмент ткани возрастом более 5000 лет. Размер — меньше сантиметра. Плотность — 20 нитей на сантиметр. Вероятно, лен. Такая тонкость свидетельствует о высоком уровне ткачества. Возможно, это часть одежды. Легенды о вышиванках трипольцев имеют реальную основу.

Трипольцы ценили эстетику. Стены красили, наносили орнаменты. Посуду расписывали. Фигурки богинь украшали охрой. Женщины, вероятно, имели особое значение. Многие статуэтки — женские, беременные.

Религия и обряды

В домах строили алтари — круглые или крестообразные. На них не ставили посуду. Орнамент быстро бы стерся. Это место для обрядов. Фигурки богинь ломали намеренно — жертва богам. Знали магию. Одна статуэтка с шариками внутри — как погремушка для беременных.

Никаких письменных источников. Все — археология. Трипольцы поклонялись силам природы. Просили дождя, плодородия. Змеи на посуде — обереги. Глаза — защита от зла.

С 2001 года раскопки финансировал британец Бертран Кост. Немецкие геофизики сканировали поле магнитометрами. Обнаружили 2700 домов с точностью до 25 см. Современная трасса Н-16 проходит над поселением. Водители не догадываются о кладе под колесами.

Война остановила раскопки. Но музей в Легедзино работает – посетители приезжают семьями, ищут корни, как отметил директор государственного заповедника трипольской культуры господин Владислав Чебенюк.

Трипольская культура — не только украинское наследие. Это мировое. Люди, жившие здесь 6000 лет назад, формировали наш генетический и культурный код. Они опережали время. Строили, творили, верили. Оставили загадки...

