В селе на Ивано-Франковщине нашли посуду времен трипольской культуры. Фото

В селе Залуква Ивано-Франковской области археологи уже четыре года проводят исследования раскопок двухслойного поселения времен трипольской культуры и одного слоя поселения бронзового века – культуры Ноа. Во время последнего этапа работ экспертам удалось отыскать фрагменты старинной посуды.

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По словам археолога, кандидата исторических наук Тараса Ткачука, исследователи наткнулись на остатки глиняного дома и комплекс ям. В одной из них нашли фрагменты трех сотен единиц посуды, которую использовали во времена раннего и среднего Триполья, пишет "Суспільне".

"Там есть рисованная и кухонная посуда. Рисованной гораздо больше. И что интересно, есть посуда не только трипольской культуры, а культур, которые ей синхронны. Есть посуда малицкой культуры, которая была на территории Малой Польши и современной Волыни", – рассказал Тарас Ткачук.

По словам археолога, главным в росписи посуды есть черный цвет. Использовали также красный и белый. "Изображение, к сожалению, фрагментированно и трудно его разглядеть, но часто это разнообразные полосы, овалы и орнаменты", – отметил ученый.

Тарас Ткачук также рассказал, что раскопанное поселение расположено на левом берегу реки Луква, которая является правым притоком Днестра. Реальные размеры поселения ученые еще не установили.

По словам Ткачука, место раскопок уникально, поскольку раньше археологи не предполагали, что на этих землях существовал период раннего Триполья. "Период раннего Триполья делят на этапы. Этап А – это примерно 4500 лет до нашей эры. Этап В – пока точных дат нет, но это ориентировочно 4000 лет до нашей эры", – пояснил исследователь.

Работы над исторической находкой в Галицкой громаде приостановили. "Геофизики из Львова там еще нашли несколько домов. И если все будет хорошо, весной продолжим эти работы", – подчеркнул Тарас Ткачук.

Археологи напоминают, что впервые поселение раннего этапа трипольской культуры в Прикарпатье установили более пяти лет назад в селе Козина Ивано-Франковского района.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Ивано-Франковской области нашли посуду XII-IX веков до нашей эры и оборонительный вал.

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