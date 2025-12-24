В Швейцарии в болоте археологи нашли две золотые кельтские монеты, которым по 2 300 лет. Фото

В Швейцарии археологи обнаружили в болоте Беренфельс две золотые кельтские монеты, которым около 2300 лет. Они принадлежат к очень редкой группе древнейших кельтских монет, найденных в стране, и, вероятно, были принесены в жертву древним богам.

Это открытие позволяет лучше понять экономические и религиозные практики кельтов в середине III века до нашей эры. Об этом сообщает livescience.

Во время обследования болота археологи-добровольцы Вольфганг Нидербергер и Даниэль Мона обнаружили две золотые монеты – статеры весом 7,8 г и 1,86 г.

Они были отчеканены примерно в середине III века до н.э. и являются частью небольшой группы всего около 20 известных экземпляров древних кельтских монет Швейцарии.

Лицевая сторона монет изображает профиль греческого бога Аполлона, а обратная – колесницу с двумя лошадьми, с дополнительным кельтским символом трискель на меньшей монете.

Монеты, вероятно, не использовались для ежедневных расчетов из-за своей высокой ценности, а служили подношениями богам, дипломатическими подарками, приданым или средством для политического влияния.

Археологи отмечают, что кельтские монеты часто находят в водоемах и вересковых пустошах, которые считались священными.

Обе золотые монеты будут представлены вместе с 34 кельтскими серебряными монетами, найденными ранее в этом же болоте, на специальной экспозиции в Базеле, которая откроется в марте 2026 года.

