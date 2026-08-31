В Шотландии ученики нашли обломки тысячелетней церкви викингов: подробности

Группа учеников шотландской школы Гордонстоун (Gordonstoun), в которой когда-то учился король Чарльз III, во время археологической экспедиции на безлюдном острове Свона обнаружила остатки раннесредневековой церкви времен викингов. По предварительным оценкам, ее возраст может составлять около тысячи лет.

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Об этом сообщает The Independent. Дети работали вместе с профессиональными археологами из Оркнейского исследовательского центра археологии (Orca).

В ходе шестидневной экспедиции они исследовали небольшой остров Свона, расположенный примерно в 11 километрах к северу от Джон-о'Гротс. Он безлюден, там обитает только дикий крупный рогатый скот

Под более поздним сооружением обнаружили остатки древней церкви

Исследователи предполагают, что обнаруженное сооружение может датироваться X–XI веками. Ранее о его существовании свидетельствовала лишь старая пометка на карте о руинах, которые местные жители называли Twinly Kirk.

Сначала археологи полагали, что остатки стен принадлежат относительно новому зданию, которое на протяжении многих лет перестраивали. Однако после того, как участники экспедиции выкопали пробный котлован и очистили участок от растительности, под поверхностью они обнаружили ступеньку, ведущую к месту, где, вероятно, располагался церковный алтарь.

В пользу версии о древней церкви также свидетельствуют особенности конструкции, планировки и ориентации сооружения.

Здание было возведено методом сухой кладки – без использования глиняного раствора или цемента. Неподалеку также обнаружили каменные насыпи и стену, которая, возможно, перекрывала доступ к месту высадки на берег.

Руководитель поездки Дэн Маклин отметил, что это открытие стало особенным моментом для школьников.

"Было особенно приятно сообщить ученикам, что они помогли раскрыть часть истории викингов, которой может быть до тысячи лет", – отметил он.

Образцы были отправлены на радиоуглеродный анализ

Во время экспедиции десять учеников работали вместе с профессиональными археологами, исследуя не только возможную средневековую церковь.

На острове также изучали вероятное доисторическое поселение в центральной части Своны и круглый ров, который, по предположениям исследователей, мог быть местом расположения сигнального маяка времен викингов.

Старший руководитель проекта ORCA Пол Кларк отметил, что Свона имеет богатую историю, насчитывающую тысячи лет, однако до недавнего времени остров практически не исследовался археологами.

По его словам, следующим этапом станет анализ собранных образцов. Исследователи надеются получить материалы, пригодные для радиоуглеродного датирования, что позволит точнее установить возраст сооружения и узнать больше о деятельности людей в этой части острова.

Сами школьники признались, что самой увлекательной частью поездки стала возможность фактически открывать историю прямо во время раскопок.

Во время шестидневной экспедиции участники жили в заброшенном доме, в котором никто не жил уже около века. Там не было электричества, а воду приходилось брать из старинного колодца. Часть учащихся также приняла участие в восстановлении старого дома, где проживала экспедиция.

Таким образом, исследование небольшого безлюдного острова, который до этого практически не привлекал внимания археологов, может помочь открыть ещё одну страницу истории викингов в Шотландии.

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