Ученые раскопали могилу девушки-викинга с редкими находками. Фото

Археологическая находка вблизи города Варде в Западной Ютландии стала настоящей сенсацией для исследователей скандинавской истории. Во время раскопок древнего кладбища специалисты обнаружили могилу ребенка с сохранившимися фрагментами шерстяной и льняной тканей, застрявшими между овально-чашеобразными брошками.

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Это уникальный случай, ведь органические материалы того периода практически не сохраняются до наших дней под воздействием времени и почвы. Теперь международная команда учёных надеется воссоздать полный облик наряда и узнать больше о жизни молодой девушки, жившей примерно 1300 лет назад, отмечает издание arkeonews.net.

Территория Сконагеру и раньше считалась ценным памятником, ведь здесь находили следы поселений разных эпох – от бронзового века до германского железного периода. Однако именно раскопки 2024 года дали ученым то, чего не находили в муниципалитете Варде с 1988 года – сами человеческие останки эпохи викингов.

На обнаруженном кладбище были похоронены люди разного возраста: от младенцев до взрослых. Среди обычных бытовых предметов, таких как ножи и ожерелья, именно могила девочки выделялась своей научной ценностью.

Как броши сохранили ткань

Особая сохранность шерсти и льна стала возможной благодаря физико-химическому процессу: в ходе коррозии соли металла из брошей просочились в соседние органические волокна и замедлили их разрушение. Поскольку остатки ткани найдены как под застежками, так и над ними, это позволяет понять состав одежды.

Овальные броши в форме ракушек обычно крепили к бретелькам верхнего платья поверх нижней рубашки, и новые доказательства помогут уточнить реальный крой женского костюма того времени.

Филигранная работа реставраторов

Сейчас находки находятся в Консервационном центре Вайле, где специалисты буквально зерно за зерном извлекают фрагменты из грунтового блока. К анализу привлечены ведущие специалисты по текстилю и антропологи из Университета Южной Дании, которые исследуют сохранившиеся зубы девушки. Ученым важно сохранить каждую нить в исходном положении, чтобы точно установить последовательность элементов гардероба.

Семейная реликвия и цветовая гамма

Исследование одной из брошей показало, что на ней имеются следы древнего ремонта, а значит, она активно использовалась еще до захоронения. С помощью радиоуглеродистого анализа ученые планируют сопоставить возраст ткани и самого украшения: если брошь окажется значительно старше одежды, это подтвердит гипотезу о семейной реликвии, передаваемой по наследству.

Кроме того, в рамках специального проекта по исследованию древних красителей специалисты ищут следы пигментов. Это может опровергнуть стереотип, что викинги носили только серо-коричневую одежду, ведь они нередко окрашивали наряды в яркие синие и красные цвета.

Благодаря современным технологиям анализа мелкие фрагменты шерсти, льна, украшения и зубы собираются в единый пазл, позволяя воссоздать историю конкретной человеческой жизни из древнего прошлого Скандинавии.

OBOZ.UA писал, что на фермерском поле в Норвегии мальчик нашел меч, изготовленный 1300 лет назад.

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