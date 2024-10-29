В сети показали визуализацию базы NASA на Луне: какая она внутри. Фото

Американское космическое агентство опубликовало концепции и схемы будущей базы на Луне, которая появится в 2030-х годах. Это будет первый лунный форпост NASA с потрясающими видами и тремя этажами для проживания людей.

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Внутри надувного модуля будут комнаты для работы и отдыха. Хотя окончательный дизайн комплексной среды обитания на поверхности Луны NASA еще не утвердило, пишет The Sun.

"NASA разрабатывает концепции длительных миссий с экипажем на поверхность Луны. Устойчивые миссии будут проходить на ежегодной основе продолжительностью 30 дней или больше. Чтобы разместить и поддержать экипаж, агентство изучает возможность использования среды обитания на поверхности Луны", – рассказал ученый NASA Пол Кесселер.

"Поверхностная среда обитания является основным местом обитания для базового лагеря "Артемис". Как немобильный, подходящий для жизни элемент, он эффективно закрепляет долгосрочные исследования под руководством человека на южном полюсе Луны", – добавил Кесселер.

По замыслу разработчиков, трехэтажное здание будет иметь надувную верхнюю секцию. Она будет обеспечивать свои коммуникации, жизнеобеспечение и вывоз отходов – в том числе от встроенных туалетов.

Нижняя палуба конструкции будет "алюминиевым резервуаром под давлением". А две верхние будут внутри надувного судна шириной чуть более 6,5 метров, говорят специалисты.

По информации NASA, в таком лунном домике могут проживать "до четырех членов экипажа во время короткого пребывания на поверхности".

Разработчики представляют детальную схему космической избушки. Первый уровень имел бы доступ к шлюзу, рабочий стол, компьютерную станцию и доступ к портам скафандра.

На втором уровне – зона для тренировок с тренажером, комната гигиены и биолаборатория, говорят эксперты. "Вы должны подняться по центральной лестнице, чтобы добраться до этого этажа, войдя в надувную часть среды обитания", – говорят инженеры.

На втором этаже лунной избушки будет окно, которое обеспечит великолепный вид на Луну, говорят разработчики.

А на третьем этаже есть "пространство для двух частных помещений экипажа". По словам специалистов, там будет достаточно места "для сна и различных упражнений", а также персонального стола.

На этом этаже также будет помещение для хранения, кухня на камбуге для приготовления пищи и медицинская зона с кроватью, которую можно складывать, а также потенциально закрытыми шторами, отмечают разработчики жилого модуля.

В NASA отмечают, что астронавты смогут использовать эту среду обитания как лунную базу для миссий в темные районы Южного полюса Луны.

Серия миссий "Артемис" направлена на создание постоянного лунного форпоста. По словам ученых, уже в 2026 году ожидается первая с 1972 года высадка американского экипажа на Луну. А вот поверхностную среду обитания на спутнике Земли построят в 2030-х годах.

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