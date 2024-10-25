NASA показало автомобили для поездок на Луне: выдерживают до -240°C и две недели тьмы. Фото

NASA показало автомобили для поездок на Луне. Чудо-техника способна ездить в полной темноте две недели и выдерживать до -240°C.

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Агентство правительства США работает сразу с тремя компаниями над проектированием, изготовлением и тестированием новых транспортных средств. Первый луномобиль отправится на поверхность спутника Земли в 2026 году, пишет The Sun.

В NASA рассматривают сразу несколько вариантов новых автомобилей для путешествий на Луне. По словам разработчиков, LTV предназначен для перемещения астронавтов во время пилотируемой миссии Artemis. Ожидается, что окончательная модель этого авто будет работать на Луне вплоть до 2039 года.

В NASA отмечают, что выдержать "экстремальные условия" на южном полюсе Луны будет достаточно тяжело. Кроме того, космомобиль должен иметь возможность самостоятельно ездить с помощью искусственного интеллекта.

"Мы будем использовать LTV, чтобы путешествовать в места, куда иначе мы бы не смогли добраться пешком. Благодаря миссиям с экипажем Artemis и во время дистанционных операций, когда на поверхности нет экипажа, мы обеспечиваем науку и открытие на Луне круглый год", – сказал главный научный сотрудник отдела разработки исследовательских систем NASA Джейкоб Бличер.

Ожидается, что третья часть миссии Artemis – первой, в которой астронавты спустятся на поверхность Луны – состоится уже в 2026 году.

Три машины для путешествий по Луне

Первым из представленных является марсоход Intuitive Machines, который называется RACER. Его разрабатывает партнерство компаний, включающее Boeing, Michelin и Northrop Grumman.

Это транспортное средство имеет лунные колеса, которые могут работать при температурах выше 100C и ниже –240C. А также он способен "выдерживать влияние солнечной и галактической радиации".

По словам разработчиков, RACER чуть-чуть похож на гигантский картинг, укомплектованный большими фарами, яркой подсветкой бренда Moon Racer и удобными мягкими сиденьями.

Второй луномобиль – Lunar Dawn LTV от Lunar Outpost, который описывают как "чрезвычайно мощную внедорожную роботизированную транспортную систему". Он способен перевозить экипаж и груз на Луну и Марс.

Этот автомобиль выглядит немного больше, чем молоковоз и разрабатывается в партнерстве с шинным гигантом Goodyear. "LTV способен непрерывно работать в самых экстремальных условиях. С минимальной потребностью в обслуживании и сосредоточении на безопасности астронавтов, LTV будет способствовать достижению критических научных целей и обеспечит устойчивую базу на Луне", – заверили ученые Lunar Outpost.

Третья разработка – самая причудливая. Это Venturi LTV, которым можно дистанционно управлять с Земли или сам он может ездить по поверхности Луны с помощью искусственного интеллекта.

"Мы создали гораздо больше, чем марсоход для использования на Луне или Марсе. Наш ровер – это логистическая система, способная обрабатывать самые разные грузы. Мы считаем, что этот подход позволит установить постоянный лунный форпост на Луне с меньшими затратами и за меньшее время, чем ожидалось", – объяснили авторы Вентури.

Разработчики этой модели говорят, что их изобретение сможет работать при температуре от -240C до 130C, будет сопротивляться радиации, а также может "проработать две недели в темноте южного полюса Луны".

Ранее OBOZ.UA писал, что марсоход NASA сделал потрясающее открытие.

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