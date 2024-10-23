В реке Меконг заметили гигантскую рыбу, считавшуюся вымершей. Фото и видео
В реке Меконг заметили гигантскую рыбу, считавшуюся вымершей. Ученые выяснили, что она была замечена уже трижды за последние годы.
Гигантский лососевый карп, известный как символ региона Меконг. Он может вырасти в длину больше метра и имеет желтую полосу вокруг глаз. Последнее зарегистрированное наблюдение было в 2005 году – пока ученые не обнародовали исследование, в котором подробно описываются три других записи наблюдения рыбы, пишет Ap News.
С 2017 года биологи, отслеживающие мигрирующие виды рыб в Камбодже, наладили отношения с местными рыболовными общинами, прося их сообщать о любых необычных наблюдениях. Таким образом три гигантских лососевых карпа, найденных в реке Меконг и ее притоке в Камбодже между 2020 и 2023 годами, привлекли внимание исследователей.
"Я был действительно удивлен и взволнован, когда впервые увидел эту рыбу. Это повторное открытие – очень увлекательная, положительная новость. Я думал, что она, вероятно, вымерла, и поэтому услышать, что ее нашли снова – я ждал этой новости 20 лет", – сказал Зеб Хоган, рыбный биолог из Университета Невады, Рино, участвовавший в исследовании.
Исследователи говорят, что наблюдения дают им новую надежду на судьбу вида. Но тяжелое положение рыбы также освещает опасности, с которыми сталкиваются все мигрирующие виды в Меконге, который сталкивается с промышленным загрязнением и чрезмерным отловом.
Биологи надеются, что сотрудничество с местными общинами в Таиланде и Лаосе позволит им подтвердить, плавает ли рыба в других участках реки Меконг.
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