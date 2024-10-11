Неизвестные науке существа обнаружили в Тихом океане: среди них – алая лягушка и рыба-летучая мышь. Видео

Команда исследователей обнаружила в Тихом океане неизвестные науке существа. Среди особенно интересных – красная рыба-лягушка, рыба-летучая мышь и что-то похожее на большого водяного паука.

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Удивительные формы жизни увидели на глубоководном вулкане близ Американского Самоа. В рамках 20-дневной поездки на борту исследовательского корабля EV Nautilus команда использовала роботизированные подводные аппараты, чтобы задокументировать часть морского дна в южной части Тихого океана, пишет IflScience.

Опубликованное видео демонстрирует кадры двух погружений при исследовании подводной горы Вайлулуу, самого активного подводного вулкана Самоа, на глубине от 600 до 1500 метров. По словам ученых, это впервые с 2005 года этот регион увидел глаз.

Исследователи были поражены, когда натолкнулись на Chaunacops – алую морскую лягушку, которую описывают как "любимца поклонников" благодаря ее удивительно рыхлому телу и милому выражению лица. "Она выглядит очень круглой. И хотя пытается выглядеть устрашающе, но у нее это не получается", – шутят исследователи.

На глубине 892 метра экипаж заметил рыбу-летучую мышу с красивым рисунком на теле, которая была покрыта колючками.

Еще на своем пути исследователи нашли странные морские звездочки, обитающие на кораллах.

А также показали устрашающее океаническое создание, напоминающее большого паука с длиннющими лапами.

По словам ученых, мировой океан усеян подводными горами, но больше их в Тихом океане. Подводная гора Вайлулу, найденная в 1975 году, поднимается на 4200 метров над морским дном с кратером шириной 2 километра, что сравнимо с размером горы Фудзи в Японии.

Исследователи подчеркивают, что подводные горы являются уникальными объектами, часто становящимися ульями биоразнообразия, поскольку они обеспечивают дикую природу твердой поверхностью для жизни, где можно найти пищу и питательные вещества.

Ранее OBOZ.UA писал, что океанографы обнаружили подводную гору выше Олимпа: рядом плавали "макаронные монстры" и редкий кальмар.

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