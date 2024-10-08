В пустыне Атакама гоночные автомобили и мотоциклы уничтожили 1000-летние геоглифы. Фото с высоты птичьего полета

Каждый год сотни гонщиков со всего мира собираются на севере Чили со своими вездеходными мотоциклами, джипами, квадроциклами и багги, чтобы гасать по пустыне Атакама. Они часто игнорируют запрет обходить 1000-летние геоглифы, высеченные на этих песчаных просторах.

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Изображения, сделанные недавно с помощью дронов, показали, что ценная коллекция гигантских произведений искусства, высеченных в пустыне Атакама несколько веков назад, варварски разрушена. Транспортные средства, включая грузовики по горнодобывающим работам, грубо ездили по геоглифам в Альто-Барранко и других зонах пустыни, оставив на них сотни следов, пишет The New York Times.

Геоглифы, которые являются геометрическими или фигурными наземными узорами длиной более 4 метров, расположены в регионе Тарапака на севере современного Чили. Эти изображения Альто-Барранко были сделаны коренными жителями Южной Америки вдоль миграционного пути между оазисом Пика и побережьем Тихого океана.

По словам экспертов, гравюры были созданы между 900 и 1450 годами нашей эры путем удаления более темной поверхности камней и гальки с земли, открывая более светлый песчаный слой под ними. Благодаря невероятно засушливым условиям пустыни Атакама археологические остатки хорошо сохранялись на протяжении веков – до сих пор.

Фонд пустыни Атакама сообщил, что за последние несколько лет на многих геоглифах Альто-Барранко остались серьезные шрамы от следов автомобилей. Ведь варварская гонка здесь не редкое явление.

Однако организаторы одной из крупных гонок в пустыне, Atacama Rally, отрицают любую ответственность за повреждение. Они утверждают, что их участники следовали маршруту, утвержденному региональными властями, и их системы GPS извещали их, если кто-то сбивался с трассы.

Поэтому вину возлагают на внедорожники, участвующие в неофициальной гонке или экскурсиях по пустыне, часто без номерных знаков, чтобы их не отследили. Кроме того, многие шахтеры работают в регионе, привлекая для работы грузовики и другие большегрузные транспортные средства.

Несмотря на то, что вокруг геоглифов в Альто-Барранко были размещены знаки, археологи говорят, что власти недостаточно делают для защиты этих ценных символов древней культуры. За последние несколько лет было зарегистрировано несколько случаев повреждения, но никто не нес ответственности за это варварство.

"С 2021 года об этом формально сообщается в прокуратуру в рамках работы, которую мы проводим в областном музее. Надо понимать, что повреждение национальных памятников – это не проступок, это преступление. В этом случае это очень серьезно, потому что это необратимый вред... его невозможно восстановить", – сказал Луис Перес, археолог и директор регионального музея Икике.

Несмотря на свою славу, даже линии Наска в перуанской пустыне, которые считающиеся самыми известными геоглифами в мире, получили повреждения. Еще в 2018 году водитель грузовика, пытаясь уклониться от уплаты пошлины, и оставил за собой значительные повреждения на памятнике искусства.

Ранее OBOZ.UA писал, что на плато Наска нашли более 300 новых геоглифов.

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