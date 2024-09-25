Пришельцы, косатки с ножами и робот Уолли: на плато Наска нашли более 300 новых геоглифов. Фото

В пустыне Наска в Перу обнаружено 303 новых геоглифа. Среди загадочных узоров – пришельцы, косатки с ножами и даже что-то похожее на работа Уолли.

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Новые изображения на плато Наска исследователям удалось найти с помощью искусственного интеллекта. По словам экспертов, таинственные лилии могут датироваться 400 годом до нашей эры, пишет DailyMail.

Линии Наска были впервые замечены в 1939 году, когда пилот пролетел над равнинами на прибрежных нагорьях Перу. С тех пор ученые пытаются разгадать тайну этих загадочных рисунков, однако до сих пор существуют только догадки.

Некоторые ученые считают, что эти изображения должны служить своеобразной обсерваторией, чтобы указывать на места, где Солнце и другие небесные тела восходили или заходили во время солнцестояний.

Другие теории предполагают, что геоглифы были созданы, чтобы видели их боги в небе. Или они могли быть просто художественными выражениями древних людей.

303 недавно обнаруженные рисунки были подробно описаны группой исследователей из Университета Ямагаты в Японии и Исследовательского центра IBM Томаса Дж. Уотсона в Нью-Йорке в Трудах Национальной академии наук.

"Потребовалось почти столетие, чтобы обнаружить в общей сложности 430 фигурных геоглифов Наска, которые предлагают существенное представление о древних культурах Наска. Благодаря развертыванию системы искусственного интеллекта во всем регионе Наска, удалось открыть 303 новых фигуративных геоглифа только за шесть месяцев полевых исследований", – отметили ученые.

Исследователи отсканировали аэрофотоснимки перуанского участка с помощью искусственного интеллекта IBM, поскольку он может идентифицировать отметки на ландшафте, которые глаз не способен заметить.

Недавно найденные рисунки в основном изображают животных – это косатки, верблюды, коты. Есть также то, что кажется парами приматов, играющих вместе. Среди линий можно рассмотреть роботов и гуманоидов. А бывают и совсем странные – одна голова на паре ног или голова с колючими волосами.

По мнению экспертов, искусственный интеллект IBM может обнаружить еще большее количество геоглифов. "Искусственный интеллект может быть на пороге открытия революции в археологических открытиях, подобной революции аэрофотосъемок", – пишут ученые в своей статье.

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