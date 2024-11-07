В ГПСУ показали зубра, посетившего Украину из Словакии, и предупредили об опасности. Фото

В Государственной пограничной службе Украины обнародовали фото зубра, попавшего на территорию Украины из Словакии. Животное зафиксировала фотоловушка на границе, где она пересекла линию, разделяющую обе страны.

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Снимок опубликовала пресс-служба ведомства. ГПСУ отмечает, что такое "вторжение" диких животных на пограничные является частью природного процесса, но в то же время предупреждает об опасности встречи с ними.

"Будьте осторожны, "волна вторжений" диких зверей на границе продолжается. Фотоловушка пограничников на этот раз зафиксировала зубра на границе со Словакией", – говорится в сообщении.

Зубр пришел из национального парка на словацкой стороне, где эти звери живут в горных районах в 40-50 км от Ужгорода.

"Следует помнить, что встреча не со всеми представителями здешней фауны может быть безопасной. Поэтому остерегайтесь туризма по закрытым горным маршрутам или другим участкам, которые несут угрозу вашей жизни", – добавили в ГНСУ.

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