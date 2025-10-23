В Польше на побережье нашли уникальный артефакт: ему почти 3000 лет. Фото

После мощных штормов у Балтийского побережья природа сама открыла тайну, спрятанную под землей почти три тысячелетия. Возле города Камень-Поморский в Западном Поморье был обнаружен отлично сохранившийся железный кинжал гальштатского периода.

Археологи назвали его настоящим шедевром эпохи раннего железного века. Детали рассказало издание ArkeoNews.

Произведение искусства раннего железного века

Находку сделали местные энтузиасты-историки – Яцек Уковский и Катажина Хердзик. Во время прогулки после бури они заметили в комке глины блеск металла. Поняв, что это может быть что-то древнее, исследователи сразу сообщили директору Музея истории, доктору Гжегожу Курке, который прибыл на место, чтобы зафиксировать артефакт и обеспечить его сохранность.

В музее поблагодарили авторов находки, назвав их поступок "образцом ответственного отношения к культурному наследию". Без их быстрой реакции кинжал мог бы навсегда исчезнуть под волнами или попасть в частные коллекции.

Артефакт длиной около 24 сантиметров украшен чрезвычайно тонким орнаментом – полумесяцами, крестами и геометрическими мотивами, выгравированными по всей длине лезвия. Рукоятка завершается заостренным навершием с чередованием декоративных узоров, которые плавно переходят к режущей кромке.

"Это настоящее произведение искусства – прекрасно украшенное и очень высокого качества. Я никогда не видел в Польше ничего подобного", – отметил доктор Курка.

По мнению исследователей, символы полумесяцев и звездообразных крестов могут иметь астрономическое или ритуальное значение, связанное с солнечными культами. Подобные мотивы часто встречались в культуре Гальштата – цивилизационном периоде, который охватывает примерно 800–450 годы до н.э. и считается началом европейского железного века.

Оружие, символ или священный предмет

Мнения ученых разделились. С одной стороны, отсутствие следов боя и чрезмерная декоративность указывают на церемониальное или культовое назначение. С другой – идеально сбалансированная форма и прочность изделия свидетельствуют, что это могло быть оружие высокостатусного воина, знак власти и божественного покровительства.

В ближайшее время в лаборатории проведут металлографические анализы, которые помогут определить состав сплава и технологию литья. Это позволит выяснить, изготовили ли кинжал на месте или он был импортирован через древние торговые пути.

Возможное происхождение из Южной Европы

Из-за высокого уровня мастерства доктор Курка предполагает, что кинжал мог быть создан в мастерских Южной Европы – на территории современной Северной Италии, Австрии или Балкан. В гальштатский период эти регионы активно торговали с Севером, обмениваясь металлом, янтарем и предметами элитного искусства.

Если эта гипотеза подтвердится, находка станет редким доказательством культурных контактов между Средиземноморьем и Балтийским побережьем еще 2800 лет назад.

Сохранение и будущая выставка

Несмотря на возраст, кинжал удивительно хорошо сохранился: орнамент четкий, форма неповрежденная. Сейчас предмет находится под наблюдением консерваторов из Щецина, которые осуществляют очистку и консервацию металла. Точное место находки не разглашают, чтобы избежать мародерства, однако музей планирует сохранить артефакт в Камень-Поморском и впоследствии выставить его для широкой публики.

Значение открытия

Для польской археологии это одна из самых изысканных оружейных находок последних десятилетий. Она не только расширяет знания о металлургии и символике железного века, но и напоминает, что даже буря способна стать союзником истории.

"Этот предмет свидетельствует о чрезвычайном уровне древнего ремесла и о глубоких связях Западного Поморья с большим древним миром", – подытожили в музее.

