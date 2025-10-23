УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Польше на побережье нашли уникальный артефакт: ему почти 3000 лет. Фото

Алина Милсент
Наука Обоз
3 минуты
111
В Польше на побережье нашли уникальный артефакт: ему почти 3000 лет. Фото

После мощных штормов у Балтийского побережья природа сама открыла тайну, спрятанную под землей почти три тысячелетия. Возле города Камень-Поморский в Западном Поморье был обнаружен отлично сохранившийся железный кинжал гальштатского периода.

Видео дня

Археологи назвали его настоящим шедевром эпохи раннего железного века. Детали рассказало издание ArkeoNews.

Произведение искусства раннего железного века

В Польше на побережье нашли уникальный артефакт: ему почти 3000 лет. Фото

Находку сделали местные энтузиасты-историки – Яцек Уковский и Катажина Хердзик. Во время прогулки после бури они заметили в комке глины блеск металла. Поняв, что это может быть что-то древнее, исследователи сразу сообщили директору Музея истории, доктору Гжегожу Курке, который прибыл на место, чтобы зафиксировать артефакт и обеспечить его сохранность.

В музее поблагодарили авторов находки, назвав их поступок "образцом ответственного отношения к культурному наследию". Без их быстрой реакции кинжал мог бы навсегда исчезнуть под волнами или попасть в частные коллекции.

Артефакт длиной около 24 сантиметров украшен чрезвычайно тонким орнаментом – полумесяцами, крестами и геометрическими мотивами, выгравированными по всей длине лезвия. Рукоятка завершается заостренным навершием с чередованием декоративных узоров, которые плавно переходят к режущей кромке.

В Польше на побережье нашли уникальный артефакт: ему почти 3000 лет. Фото

"Это настоящее произведение искусства – прекрасно украшенное и очень высокого качества. Я никогда не видел в Польше ничего подобного", – отметил доктор Курка.

По мнению исследователей, символы полумесяцев и звездообразных крестов могут иметь астрономическое или ритуальное значение, связанное с солнечными культами. Подобные мотивы часто встречались в культуре Гальштата – цивилизационном периоде, который охватывает примерно 800–450 годы до н.э. и считается началом европейского железного века.

Оружие, символ или священный предмет

В Польше на побережье нашли уникальный артефакт: ему почти 3000 лет. Фото

Мнения ученых разделились. С одной стороны, отсутствие следов боя и чрезмерная декоративность указывают на церемониальное или культовое назначение. С другой – идеально сбалансированная форма и прочность изделия свидетельствуют, что это могло быть оружие высокостатусного воина, знак власти и божественного покровительства.

В ближайшее время в лаборатории проведут металлографические анализы, которые помогут определить состав сплава и технологию литья. Это позволит выяснить, изготовили ли кинжал на месте или он был импортирован через древние торговые пути.

Возможное происхождение из Южной Европы

Из-за высокого уровня мастерства доктор Курка предполагает, что кинжал мог быть создан в мастерских Южной Европы – на территории современной Северной Италии, Австрии или Балкан. В гальштатский период эти регионы активно торговали с Севером, обмениваясь металлом, янтарем и предметами элитного искусства.

Если эта гипотеза подтвердится, находка станет редким доказательством культурных контактов между Средиземноморьем и Балтийским побережьем еще 2800 лет назад.

Сохранение и будущая выставка

Несмотря на возраст, кинжал удивительно хорошо сохранился: орнамент четкий, форма неповрежденная. Сейчас предмет находится под наблюдением консерваторов из Щецина, которые осуществляют очистку и консервацию металла. Точное место находки не разглашают, чтобы избежать мародерства, однако музей планирует сохранить артефакт в Камень-Поморском и впоследствии выставить его для широкой публики.

Значение открытия

Для польской археологии это одна из самых изысканных оружейных находок последних десятилетий. Она не только расширяет знания о металлургии и символике железного века, но и напоминает, что даже буря способна стать союзником истории.

"Этот предмет свидетельствует о чрезвычайном уровне древнего ремесла и о глубоких связях Западного Поморья с большим древним миром", – подытожили в музее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Италии во время строительства метро обнаружили уникальный древнеримский дом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.