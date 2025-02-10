Впервые в истории. Ученые нашли микропластик в самых отдаленных регионах Антарктиды
Исследователи из Британской антарктической службы (BAS) обнаружили микропластик в снегу вблизи некоторых глубоководных лагерей Антарктиды. Это первый случай, когда крошечные кусочки пластика были найдены в таких отдаленных местах.
Первоначальный анализ показывает, что микропластик происходит из местных источников. Как пишет MailOnline, по словам океанолога из BAS Клары Манно, он мог возникнуть от верхней одежды, веревок и флажков, которые используются для обозначения безопасных маршрутов в лагере и вокруг него.
К сожалению, последствия использования микропластика в этой замерзшей пустыне остаются неясными.
По словам соавтора исследования доктора Кирсти Джонс-Уильямс, несмотря на строгие правила по материалам, попадающим в Антарктиду, загрязнение микропластиком присутствует даже в отдаленных и строго контролируемых районах. "Это подчеркивает повсеместный характер пластикового загрязнения, демонстрируя, что на Земле нет места, которое было бы по-настоящему нетронутым", – говорит она.
В ходе исследования ученые проанализировали образцы, собранные из трех полевых лагерей на леднике Юнион и леднике Шанц – двух отдаленных районах на Южном полюсе. Они использовали новую технику, которая предусматривает таяние снега через фильтровальную бумагу и ее сканирование с более высоким разрешением. Этот анализ показал микропластик в концентрациях от 73 до 3099 частиц на литр снега. Подавляющее большинство (95 процентов) частиц имели размер менее 50 микрометров – такие размеры имеют большинство клеток в организме человека.
По мнению ученых, это свидетельствует о том, что предыдущие исследования, возможно, недооценили настоящий масштаб загрязнения микропластиком в Антарктике из-за менее чувствительных методов обнаружения.
"Посредством этих технологий мы теперь можем анализировать микропластик гораздо меньшего размера, чем раньше. На самом деле мы уже обнаружили, что содержание микропластика в этих образцах снега в 100 раз выше, чем в предыдущих исследованиях образцов снега в Антарктике", – объясняет доктор Эмили Роулендс, соавтор исследования.
На всех трех участках исследователи определили несколько распространенных типов пластика, включая полиамид (используемый в текстиле), полиэтилентерефиталат (находится в бутылках и упаковках), полиэтилен и синтетический каучук. Хотя, по мнению ученых, микропластик происходит из местных источников, они признают, что для подтверждения этой теории нужно провести дополнительные исследования.
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