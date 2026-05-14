В Норвегии 6-летний мальчик нашел уникальный меч, созданный еще до викингов. Фото

Обычная образовательная экскурсия для учеников начальной школы в норвежском округе Иннландет завершилась настоящей научной сенсацией. Во время прогулки по вспаханному полю шестилетний Хенрик Рефснес Мертведт заметил необычный металлический предмет, выглядывающий из земли.

Внимательность ребенка позволила обнаружить древнее оружие, которое относится к загадочному периоду темных веков. Специалисты подтвердили, что найденный меч был изготовлен задолго до того, как первые корабли викингов отправились в свои знаменитые походы. Это событие в очередной раз доказывает, что исторические сокровища могут прятаться буквально под ногами, ожидая пытливого взгляда.

Случайная находка на фермерском поле

Открытие произошло в районе Брандбю, что в муниципалитете Гран. Во время похода Хенрик вместе с одноклассниками проходил через сельскохозяйственные угодья, когда его внимание привлек ржавый кусок металла. Несмотря на то, что объект был покрыт землей и коррозией, его необычная форма заставила учителей задуматься о его происхождении. Педагоги и дети поступили образцово: они не стали самостоятельно извлекать предмет как игрушку, а немедленно обратились за помощью к профессиональным археологам.

Оружие эпохи Меровингов

После предварительного осмотра исследователи идентифицировали находку как однолезвийный меч. Особенностью такого оружия является то, что оно заточено только с одной стороны, что характерно для периода Меровингов (примерно 550-800 годы нашей эры).

Эти клинки, известные также как скрамасаксы, были частью боевого снаряжения воинской элиты Скандинавии еще до появления классических двулезвийных мечей, которые впоследствии стали символом викингов. Возраст артефакта – около 1300 лет – делает его чрезвычайно важным для понимания переходного этапа в истории региона.

Находку сделали в исторической области Хаделанд, которая издавна известна своими плодородными землями и курганами железного века. Регион играл ключевую роль в формировании местных сетей власти и региональной идентичности. Тот факт, что меч нашли на обрабатываемой земле, подчеркивает уязвимость археологического наследия: многолетняя вспашка могла в любой момент уничтожить хрупкий металл или навсегда сместить его с оригинального места захоронения. Внимательность Хенрика спасла этот объект от неизбежного разрушения сельскохозяйственной техникой.

Как сообщает arkeonews, сейчас артефакт передан в Музей культурной истории в Осло. Там специалисты планируют провести серию исследований, включая рентгеновские снимки и металлургический анализ.

Хотя железо сильно пострадало от ржавчины, современные методы консервации позволяют выявить детали конструкции меча и, возможно, определить его точное назначение. Для учеников школы это приключение стало лучшим уроком истории, продемонстрировав, как важно бережно относиться к прошлому своей страны.

