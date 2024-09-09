В Египте обнаружили меч фараона Рамзеса II и другие старинные артефакты. Фото

В Египте обнаружили меч знаменитого фараона Рамзеса II. При раскопках в провинции Эль-Бухейра археологи также нашли другие ценные артефакты.

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Пресс-служба Министерства туризма и древностей страны сообщила, что Египетская археологическая миссия раскопала группу военных казарм и складов из глиняного кирпича эпохи Нового царства (1550 г. до н. э. – 1069 г. до н. э.) на севере Египта. На месте обнаружены некоторые личные инструменты, которыми воспользовались солдаты, пишет LBV.

"Египетская археологическая миссия обнаружила ряд архитектурных блоков из самана от военных казарм и складов оружия и продовольствия эпохи Нового царства во время раскопок в археологическом районе Телль-эль-Абкайн. Найден длинный меч из бронзы с картушем (именной табличкой) фараона Рамзеса II", – говорится в заявлении Министерства туризма и древностей Египта.

Археологи также откопали оружие, орудия ловли, средства личной гигиены, украшения и амулеты. Кроме того, были найдены два известняковых блока, один из которых вписан иероглифами с подробным описанием титулов короля Рамзеса II, а другой принадлежал чиновнику по имени Бэй.

Внутри найденных складов, которые использовались для ежедневного обеспечения солдат, были найдены крупные индивидуальные зернохранилища вместе со значительными керамическими кувшинами. В сосудах были остатки рыбьих костей, костей животных и фрагменты разбитой керамики. Также на месте обнаружены цилиндрические керамические печи для приготовления пищи.

Кроме того, на месте раскопок были найдены захоронения коровы, символизировавшей силу, изобилие и процветание. Коров ведь считали небесными божествами в Египте.

В египетском министерстве подчеркнули, что Рамзес II считается одним из величайших правителей в истории Древнего Египта. По разным оценкам, он царствовал примерно с 1279 по 1213 г. до н. э. Он отметился широкой строительной деятельностью, в частности Храм Абу-Симбел сохранился до сих пор и считается жемчужиной архитектуры того периода.

Генсек Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед подчеркнул, что эта находка подтверждает историческую и археологическую важность форта Эль-Абкайн, считавшегося одним из пунктов дислокации египетской армии в древности.

Ранее OBOZ.UA писал, что правительство Египта позволило продолжить выставку "Рамзес и золото фараонов".

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