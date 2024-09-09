УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

В Египте обнаружили меч фараона Рамзеса II и другие старинные артефакты. Фото

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
2,7 т.
В Египте обнаружили меч фараона Рамзеса II и другие старинные артефакты. Фото

В Египте обнаружили меч знаменитого фараона Рамзеса II. При раскопках в провинции Эль-Бухейра археологи также нашли другие ценные артефакты.

Видео дня

Пресс-служба Министерства туризма и древностей страны сообщила, что Египетская археологическая миссия раскопала группу военных казарм и складов из глиняного кирпича эпохи Нового царства (1550 г. до н. э. – 1069 г. до н. э.) на севере Египта. На месте обнаружены некоторые личные инструменты, которыми воспользовались солдаты, пишет LBV.

В Египте обнаружили меч фараона Рамзеса II и другие старинные артефакты. Фото

"Египетская археологическая миссия обнаружила ряд архитектурных блоков из самана от военных казарм и складов оружия и продовольствия эпохи Нового царства во время раскопок в археологическом районе Телль-эль-Абкайн. Найден длинный меч из бронзы с картушем (именной табличкой) фараона Рамзеса II", – говорится в заявлении Министерства туризма и древностей Египта.

Археологи также откопали оружие, орудия ловли, средства личной гигиены, украшения и амулеты. Кроме того, были найдены два известняковых блока, один из которых вписан иероглифами с подробным описанием титулов короля Рамзеса II, а другой принадлежал чиновнику по имени Бэй.

В Египте обнаружили меч фараона Рамзеса II и другие старинные артефакты. Фото

Внутри найденных складов, которые использовались для ежедневного обеспечения солдат, были найдены крупные индивидуальные зернохранилища вместе со значительными керамическими кувшинами. В сосудах были остатки рыбьих костей, костей животных и фрагменты разбитой керамики. Также на месте обнаружены цилиндрические керамические печи для приготовления пищи.

В Египте обнаружили меч фараона Рамзеса II и другие старинные артефакты. Фото

Кроме того, на месте раскопок были найдены захоронения коровы, символизировавшей силу, изобилие и процветание. Коров ведь считали небесными божествами в Египте.

В египетском министерстве подчеркнули, что Рамзес II считается одним из величайших правителей в истории Древнего Египта. По разным оценкам, он царствовал примерно с 1279 по 1213 г. до н. э. Он отметился широкой строительной деятельностью, в частности Храм Абу-Симбел сохранился до сих пор и считается жемчужиной архитектуры того периода.

В Египте обнаружили меч фараона Рамзеса II и другие старинные артефакты. Фото

Генсек Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед подчеркнул, что эта находка подтверждает историческую и археологическую важность форта Эль-Абкайн, считавшегося одним из пунктов дислокации египетской армии в древности.

Ранее OBOZ.UA писал, что правительство Египта позволило продолжить выставку "Рамзес и золото фараонов".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!