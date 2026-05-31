В небе над США разразился метеорит, эквивалентный 300 т. тротила: в NASA рассказали подробности. Фото

В США днем 30 мая мощный взрыв метеорита всколыхнул северо-восток страны. Космический объект вошел в атмосферу над побережьем Массачусетса, породив яркую вспышку и оглушительный грохот, который был слышен в нескольких штатах.

По оценкам экспертов NASA, энергия, высвободившаяся при распаде небесного тела, оказалась эквивалентна взрыву примерно 300 тонн тротила. Об этом сообщает CBS News.

От взрыва дрожали дома

Взрыв зафиксировали около 14:11 по восточному времени. Жители Бостона, а также отдаленных районов вплоть до Ипсвича и Джонстона (штат Род-Айленд), услышали внезапный мощный хлопок. По словам очевидцев, от звуковой волны дрожали оконные стекла, сотрясались стены домов, а домашние животные в панике искали укрытие.

В это же время Американское метеорное общество получило десятки отчетов от свидетелей, заметивших в небе яркий болид около двух часов дня. Данные очевидцев и спутниковые снимки Национального управления океанических и атмосферных исследований подтвердили, что космический объект вошел в атмосферу над Южным побережьем недалеко от Бостона.

В NASA официально заявили, что метеор распался на высоте 40 миль (около 64 км) над северо-восточной частью Массачусетса и юго-восточной частью Нью-Гэмпшира. Энергия, высвободившаяся при распаде, по оценкам, эквивалентна примерно 300 тоннам тротила, что и объясняет громкий шум.

Почему космический камень издает такой звук

Большинство метеоров представляют из себя крошечные обломки размером с песчинку, которые безвредно сгорают в верхних слоях атмосферы. Однако более крупные объекты проникают глубже, двигаясь на колоссальной скорости – от 40 тыс. до 250 тыс. км/ч

Как пояснила преподаватель астрономии в Национальном музее космоса и авиации Смитсоновского института Шауна Эдсон, прорываясь сквозь воздух, метеор создает мощный эффект сжатия. Это порождает ударные волны, аналогичные тем, что возникают при полете сверхзвукового самолета.

В Геологической службе США добавили, что в отличие от землетрясений, происходящих в конкретной точке, звуковой удар от метеора распространяется вдоль всей линейной траектории его движения, поэтому его слышно за десятки километров.

Поиски обломков метеора

По мнению ученых, найти фрагменты этого метеорита вряд ли удастся, ведь скорее всего, они затонули в океане. Тем не менее видеозаписи и показания свидетелей помогут астрономам определить скорость, угол падения небесного тела и его происхождение.

Преподаватель астрономии Шауна Эдсон отметила, что если ученым удается обнаружить обломки метеора, то у них в руках фактически появляются "капсулы времени". Все эти материалы становятся кладезем информации о Солнечной системе.

Эксперт также поспешила успокоить общественность: вероятность того, что метеорит попадет в человека, ничтожно мала. За всю историю задокументирован лишь один такой случай. В 1954 году в Алабаме космический камень пробил крышу дома и отскочил в женщину, которая отделалась лишь сильными ушибами.

