В NASA бьют тревогу из-за аномалии, которая мчится к США: чем она опасна

В последние годы NASA отслеживает странную деформацию магнитного поля Земли, и эта аномалия растет, приближаясь к территории Северной Америки. Речь идет о так называемой Южно-Атлантической аномалии (SAA).

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Это место находится между Южной Америкой и юго-западной Африкой. Эффект вызван неконцентричностью Земли и ее магнитного диполя, и SAA является участком, где оно самое слабое по сравнению с идеальным диполем в центре планеты, передает портал ECONews.

Для людей аномалия абсолютно безопасна, однако риски существуют для спутников, космических аппаратов, электронных систем на орбите и и Международной космической станции.

"Вмятина" в магнитном щите Земли выступает гораздо менее слабым барьером против высокоэнергетических солнечных частиц. В зоне SAA частицы от Солнца проникают глубже в атмосферу – и для всего оборудования, вращающегося вокруг нашей планеты, это будет означать большее воздействие радиации и больший риск технических сбоев.

"Магнитное поле на самом деле представляет собой суперпозицию полей от многих источников тока", – сказал геофизик NASA Терри Сабака из Центра космических полетов им. Годдарда.

Эксперты NASA решают эту проблему превентивно. Суть заключается в том, чтобы отключать несущественные системы всякий раз, когда их спутники пересекают критическую зону. Однако исследования показывают, что SAA – это не статическая аномалия. Она меняет форму, интенсивность и положение с течением времени, что усложняет ситуацию.

Наблюдения говорят, что SAA медленно перемещается на запад, приближаясь к Карибскому морю, Мексиканскому заливу и юго-восточному побережью США.

Как ранее писал OBOZ.UA, зафиксированных объектов, которые залетали в нашу Солнечную систему из других звездных систем, на самом деле не так много. До сих пор ученым удалось увидеть лишь два таких, и сейчас они надеются подтвердить визит третьего межзвездного "гостя" из далекого космоса.

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