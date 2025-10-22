Ученые нашли в Турции одни из древнейших человеческих домов. Фото

Жилище древних людей, сколь бы примитивным оно ни было, многое может рассказать об устройстве их общества. Именно поэтому огромный интерес для ученых стали раскопки в Карахантепе, одной из основных достопримечательностей проекта Таш-Тепелер ("Каменные холмы") в провинции Шанлиурфа на юго-востоке Турции.

Как пишет издание ArkeoNews, недавно здесь обнаружили более 30 жилищ, принадлежавших одному из древнейших оседлых сообществ в мире. И это открытие способно перевернуть наше понимание того, как люди жили, работали и питались более 11 000 лет назад.

Под руководством профессора Неджми Карула из Стамбульского университета проект Карахантепе постепенно открывает, что тайное неолитическое святилище на самом деле было оживленным доисторическим поселением. Недавно обнаруженные дома наглядно демонстрируют связь между монументальными ритуальными сооружениями и повседневной жизнью. Они позволяют увидеть, что люди, которые возводили символические столбы, также были ремесленниками и ранними земледельцами и образовывали интересные сообщества.

Деревня под землей

Настоящей уникальности Карахантепе придает сеть подземных домов. Каждое жилище было частично или полностью высечено в скале, образуя плотное, взаимосвязанное скопление, которое когда-то составляло сердце поселения.

По словам профессора Карула, раскопанные дома различаются по размеру. Они имеют от 3 до 6 метров в диаметре и расположены в форме сот. Стены имеют неправильную, овальную, а не строгую геометрическую форму. Это отражает ранние эксперименты древних людей с архитектурным пространством. Внутри таких жилищ археологи обнаружили каменные полы, очаги, складские помещения и платформы для измельчения, которые удивительно хорошо сохранились под намеренно насыпанными слоями почвы.

Как объясняет профессор Карул, эти жилища не были временными убежищами. "Они были построены надолго, предназначенные для защиты, приготовления пищи и социального взаимодействия. Планировка показывает нам, как ранние люди организовывали свою повседневную жизнь в общем пространстве", – говорит ученый.

Жилые пространства с символическим значением

Хотя дома Карахантепе меньше монументальных сооружений соседнего Гебекли-Тепе, они имеют собственное символическое значение. Вертикальные камни, установленные внутри некоторых хижин, указывают на то, что духовность была частью жилого пространства ранних людей. Когда эти жилища в конце концов покинули, их внутренние помещения заполнили грунтом, а эти столбы намеренно повалили, что было ритуальным актом, который, возможно, ознаменовал конец проживания или переход поколения.

Команда в настоящее время восстанавливает многие из этих фрагментированных камней и секций стен, что позволяет исследователям реконструировать первоначальную планировку поселения. Этот процесс помогает ученым визуализировать, как ранние сообщества сочетали сакральную и жилую архитектуру – дуальность, которая определяет неолитическую революцию в Анатолии.

Краткий обзор повседневной жизни

Физическая организация этих домов многое раскрывает о повседневных делах древних людей. Наличие очагов указывает на приготовление пищи и обогрев как центральные занятия. Каменные платформы и плоские орудия для измельчения, найденные в жилищах, свидетельствуют о местах, предназначенных для приготовления пищи. Небольшие ниши, вырезанные в скале, вероятно, служили местами для хранения инструментов, зерна или сушеных растений.

Эти находки показывают, что обитатели Карахантепе были не только строителями монументов, но и первопроходцами домашней жизни. Они жили в компактных, эффективных помещениях – защищенных подземных камерах, которые поддерживали стабильную температуру круглый год. Плотное скопление домов предполагает тесно сплоченную общину, где сотрудничество и совместный труд были необходимы для выживания.

В поисках пищи

Исследование жилых помещений Карахантепе выходит за пределы архитектуры и распространяется на микроскопические следы, оставленные на их полах и орудиях труда. Образцы почвы, взятые внутри домов, ученые анализируют, чтобы обнаружить остатки растений и других пищевых продуктов.

Карул объяснил, что его команда использует метод, который называется флотацией, при котором почву смешивают с водой, чтобы отделить мелкие частицы растений, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. "С помощью этого процесса мы можем определить, какие растения обрабатывались, где готовилась пища и какие помещения служили для ее хранения или потребления", – сказал он.

Полученные на сегодня результаты указывают на обработку диких злаков и бобовых, что может представлять ранние стадии одомашнивания растений – поворотный момент перехода от охоты и собирательства к сельскому хозяйству. Жернова, обнаруженные внутри жилых помещений, особенно важны для этого исследования, поскольку они сохраняют микроскопические остатки, которые показывают, какие типы растений перемалывали и потребляли жители этих жилищ.

Дома как зеркала социальной эволюции

В отличие от чисто церемониальной атмосферы Гёбекли-Тепе, жилища Карахан-Тепе подчеркивают домашние корни цивилизации. Они демонстрируют, как ранние люди вышли за пределы коллективного ритуала, чтобы создать стабильные домохозяйства и определенные жилые пространства.

Эти подземные дома – больше, чем просто археологические сооружения. Они являются свидетельством социальной организации, где совместная еда, труд и системы верований дали начало новой форме сообщества. "Изучая эти дома, мы изучаем самое начало человеческого общества – момент, когда люди впервые начали жить вместе постоянно", – объяснил профессор Карул,

Новый взгляд на Каменные холмы

Открытия в Карахантепе добавляют мощный новый раздел в историю региона Таш-Тепелер. Они показывают, что под монументальными колоннами и резьбой лежал процветающий домашний мир – полон тепла, пищи и сотрудничества.

Сосредотачиваясь на этих ранних домах, археологи могут увидеть, как архитектура, окружающая среда и диета соединились, чтобы сформировать человеческий опыт в эпоху неолита. Каждый каменный пол и орудия для измельчения рассказывают историю не только выживания, но и человеческого желания строить, делиться и принадлежать.

Поскольку текущие анализы продолжают обнаруживать следы некогда приготовленных блюд и разожженных костров, Карахантепе предстает как один из древнейших известных примеров настоящего сообщества — места, где первые поселенцы мира начали превращать выживание в цивилизацию.

