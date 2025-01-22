В Колумбии нашли редкого скорпиона, распыляющего яд

Ученый обнаружил первый вид южноамериканского скорпиона, распыляющего свой яд. Такое поведение ранее наблюдалось только у двух родов членистоногих, обитающих в Северной Америке и Африке.

Видео дня

Новый вид под названием Tityus achilles (T. achilles) был обнаружен в департаменте Кундинамарка в Колумбии, в горном регионе тропических лесов Магделена. Он уникален и нуждается в дополнительных исследованиях, пишет LiveScience.

Скорпионы известны своими жалами и используют яд, чтобы укротить добычу и защититься от хищников. Их хвосты заканчиваются структурой, известной как тельсон, содержащий лук, наполненный ядом. Тельсон имеет обостренное жало, обычно впрыскивающее яд.

"Большинство скорпионов, вероятно, способны распылять яд. Они просто не делают этого. Известно, что эта экстремальная поведенческая реакция регулярно возникает только у двух родов", – сказал автор исследования Лео Лаборье.

По словам ученых, технику распыления токсинов можно увидеть и в кобры, которая также может опрыскивать противников ядом. Токсины, применяемые таким образом наружно, называются токсунгенами.

Но в отличие от других организмов, использующих токсунгены, скорпион T. achilles одновременно может как впрыскивать, так и распылять яд, говорят исследователи.

Распыление яда менее рискованное – оно не требует прямого физического контакта. Но оно также менее целенаправлено и последствия яда менее серьезны.

Однако если брызнуть токсины прямо в лицо, это может быть достаточно, чтобы отпугнуть хищника и позволить скорпиону убежать, отмечают эксперты. Угол токсического спрея, производимый T. achilles, свидетельствует о том, что он может быть четко устремлен в глаза и нес своих нападающих.

Лео Лаборье проверил способность нового скорпиона распылять свой яд, прижав его трубочкой для питья. Он опробовал 10 молодых скорпионов и зафиксировал 46 выбросов яда, достигавших максимального расстояния 36 сантиметров. По словам ученого, большинство импульсов яда были направлены вперед, хотя некоторые были направлены назад или вверх.

Большинство выбросов жидкости были прозрачными, что свидетельствует о том, что они состояли из яда, токсичной жидкости, которая обычно выбрасывается перед более сильным настоящим ядом, имеющим молочный оттенок, пояснил Лаборье.

OBOZ.UA ранее писал, что австралийские ученые обнаружили новый вид смертоносного паука: он больше и ядовитее своих родственников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!