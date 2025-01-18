Австралийские ученые обнаружили новый вид смертоносного паука: он больше и ядовитее своих родственников. Фото и видео

Ученые из Австралии нашли новый вид чрезвычайно опасного паука. По словам исследователей, он значительно больший и более ядовитый от своего родственника – воронкообразного паука, который является одним из самых смертоносных в мире.

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Новый вид паука получил прозвище "Большой мальчик", ведь его размеры достигли 9 сантиметров. Подобные ему впервые были обнаружены в начале 2000-х в 170 км к северу от Сиднея, однако они имели не более 5 сантиметров, пишет Reuters.

О больших смертоносных воронковидных пауках сообщил энтузиаст пауков и бывший руководитель отдела пауков в Австралийском университете Кейн Кристенсен. "Этот конкретный паук гораздо больше, его ядовитые железы гораздо больше, а клыки гораздо длиннее предыдущих видов", – сказал исследователь.

Ученые из Австралийского музея, Университета Флиндерса и немецкого Института Лейбница заявили, что "Большой мальчик", имеющий длину 9 сантиметров, будет классифицирован как отдельный вид воронкообразных пауков. Эксперты дали ему официальное название Atrax christenseni в честь вклада Кристенсена в исследование.

По словам ученых, этих черных пауков, которые ведут ночной образ жизни и в основном активны с ноября по апрель, обычно можно заметить в пределах примерно 150 км от австралийского Сиднея.

Эксперты отмечают, что только самец сиднейского воронкообразного паука, который несет гораздо более сильный яд, чем самка, был зафиксирован как убийца людей. По данным Австралийского музея, в общей сложности было зарегистрировано 13 человеческих смертей от укуса этого паука. Хотя с момента разработки противоядия в 1980-х годах уже никакого летального случая не было.

Однако знатоки пауков не советуют намеренно искать встречи с "Большим мальчиком". "Иногда вы можете найти их в гараже, в спальне или где-то в доме, где они могли бродить ночью. Я бы не рекомендовал прикасаться к ним, это точно, они выделяют большое количество яда", – подчеркнул Кейн Кристенсен.

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