В Китае создали человекоподобного робота, который может прыгать на два метра с места: что он еще умеет. Видео

Китайская компания Unitree Robotics представила нового человекоподобного робота, способного прыгать на высоту до 2 метров с местаи разгоняться до 12,66 метра в секунду. Разработчики назвали машину "Суперменом" и заявляют, что по показателям вертикального прыжка и скорости бега она превосходит человеческие рекорды.

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Об этом сообщило агентство ECNS. Компания также продемонстрировала четвероногого робота с колесами на конечностях, предназначенного для перевозки грузов

Робота разработали менее чем за четыре месяца

Новый гуманоид получил название "Супермен". У него ноги длиной 0,85 метра, а максимальная скорость его движения достигает 12,66 м/с, или примерно 45,6 км/ч.

Главной особенностью робота стал прыжок. По словам Unitree Robotics, он может подпрыгнуть на 2 метра с места, без предварительного разбега.

Компания утверждает, что по этому показателю, а также по скорости спринта робот превосходит соответствующие человеческие рекорды.

При этом на создание первого прототипа ушло чуть больше трёх месяцев. Разработчики планируют продолжить его совершенствование в течение ближайших месяцев.

Unitree представила ещё одного робота

Во время презентации компания также продемонстрировала As2W — четвероногого робота с колесами на конечностях, предназначенного для перевозки грузов и выполнения длительных задач.

Он может постоянно перевозить груз весом до 16 кг, а без груза способен преодолевать более 30 км. Максимальная скорость машины составляет около 21,6 км/ч.

Во время демонстрации As2W показал способность прыгать с платформ и передвигаться по мелководью. Корпус робота имеет защиту по стандарту IP54, что обеспечивает его устойчивость к пыли и брызгам воды.

Масса самого робота составляет 25 кг, а максимальная нагрузка, которую он способен выдержать, — 180 кг.

Компания также разрабатывает пилотируемые машины

Unitree Robotics также работает над более крупными роботизированными системами. 12 мая компания представила GD01 — свой первый серийный пилотируемый трансформируемый "мех".

Стартовая цена машины составляет 3,9 млн юаней, или около 540 тыс. долларов. Это самый дорогой продукт компании из тех, для которых Unitree публично объявляла цену.

Таким образом, китайский производитель одновременно развивает несколько направлений робототехники — от компактных четвероногих машин до скоростных человекоподобных роботов и крупных пилотируемых роботизированных платформ.

Как сообщал OBOZ.UA, гуманоидные роботы китайской компании Unitree стали настоящей сенсацией на шоу "Америка ищет таланты". 26-летний китаец вышел на сцену вместе с восемью роботами и представил сложный синхронный танцевальный номер, который единодушно поддержали все члены жюри.

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