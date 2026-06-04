Китайские работы с танцевальным номером ошарашили судей 'Америка имеет талант': тем временем в России из них сделали посмешище

Гуманоидные работы китайской компании Unitree стали настоящей сенсацией на шоу "Америка имеет талант". 26-летний китаец вышел на сцену вместе с восемью роботами и представил сложный синхронный танцевальный номер, который единогласно поддержали все члены жюри.

Видео дня

В то же время в России эти же роботы использовали для выступления с коллективом "Бурановские бабушки". Для номера взяли двух роботов: одного одели в балетную пачку, другого – в классический костюм, после чего они танцевали под веселые песни вместе с артистками. Видео с обоих мероприятий появились в сети.

Относительно шоу "Америка имеет талант". На сцене американского проекта роботы продемонстрировали возможности современной робототехники. Восемь машин синхронно выполняли движения вместе с человеком, меняли построения и поддерживали четкую координацию в течение всего номера.

Судьи и зрители в зале не скрывали своего восхищения увиденным. После выступления участник получил четыре голоса "да" и прошел в следующий этап конкурса.

Тем временем в России роботов того же производителя решили использовать совсем иначе. На одном из мероприятий машины стали частью развлекательного номера с участием "Бурановских бабушек".

Одного робота нарядили в белую балетную пачку, другого – в костюм с галстуком, а на голову нацепили кепку. Пока машины выполняли простые движения, вокруг них пели и танцевали участницы коллектива в "народных" костюмах.

Если в США роботов показали как пример передовых технологий и сложной инженерной работы, то в России высокотехнологичные машины фактически превратили в реквизит для эстрадного номера, и это изрядно понравилось россиянам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Китае изобрели первого робота, способного выносить ребенка вместо женщины. Планируется, что робот появится на рынке в 2026 году и будет продаваться по цене около 13 900 долларов США.

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