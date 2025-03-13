В Хорватии обнаружили уникальное захоронение младенцев-близнецов римской эпохи: в чем его особенность

Недавние археологические раскопки в Хорватии обнаружили уникальное захоронение: останки младенцев-близнецов. Они были похоронены вместе в могиле римской эпохи, которая датируется I и II веками нашей эры. Эта значительная находка, расположенная на кладбище Драгулин близ древнего города Трагуриум (современный Трогир), ставит под сомнение расхожее мнение о том, что в римской культуре к смерти младенцев часто относились безразлично.

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Как пишет Arkeo News, останки скелетов близнецов, мальчика и девочки были найдены лицом к лицу в одной могильной яме. Генетическое тестирование подтвердило их статус разнояйцевых близнецов, являющихся редкостью в римских похоронных записях.

Тщательное расположение близнецов указывает на то, что их семья, возможно, особенно заботилась об их захоронениях, что отражает более глубокую эмоциональную связь и заботу об их короткой жизни.

Биоархеологический анализ останков выявил тревожные признаки тяжелых метаболических заболеваний, включая цингу и рахит, указывающие на значительный дефицит питания. Эти условия свидетельствуют о том, что близнецы могли страдать от недоедания еще до рождения, вероятно, из-за состояния здоровья матери во время беременности.

Изотопный анализ скелетных останков показывает, что диета матери состояла из типичных римских продуктов, таких как морепродукты, пшеница и ячмень, что согласуется с более широкими средиземноморскими моделями питания. Это открытие подчеркивает решающую роль в питании матери во внутриутробном развитии и здоровье младенца.

Обнаруженное захоронение близнецов также проливает свет на похоронную практику того времени. До этого было известно, что в римской культуре новорожденных чаще хоронили в неофициальных или в домашних помещениях.

Однако на кладбище Драгулин найдено несколько детских могил, в том числе в больших глиняных кувшинах, что указывает на особую похоронную практику маленьких детей. Находка могилы близнецов открывает редкий и ценный взгляд на жизнь младенцев в древнеримском обществе. Благодаря сочетанию археологических, генетических и химических анализов исследователи начали реконструировать короткую жизнь близнецов, проблемы со здоровьем и культурные обычаи, связанные с их погребением.

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