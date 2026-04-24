В Китае на дне озера нашли затопленный 600-летний город: чем он удивил ученых

600-летний китайский город Ши Чен, известный также как Город льва, до сих пор поражает своей красотой – несмотря на то, что с 1959 года полностью затоплен водой. Его архитектура чрезвычайно хорошо сохранилась на дне Цяньдао, искусственного образованного озера на востоке КНР.

Как передает The Daily Galaxy, Ши Чен десятилетиями оставался вне поля зрения общественности. Лишь в начале 2000-х его улочки снова встретили людей – дайверов, которые начали исследовать затопленный город.

Ши Чен называют Атлантидой Востока

Известно, что городом пожертвовали ради строительства гидроэлектростанции, образовав озеро Цяньдао. По данным NDTV, этот масштабный проект китайских властей привел к затоплению и других населенных пунктов и вынужденному переселению почти 300 000 местных жителей.

Сейчас Ши Чен лежит на глубине от 26 до 40 метров под водой. Только в 2001 году местные власти отправили туда экспедицию, чтобы увидеть, что осталось от 600-летнего города.

Эксперты были поражены тем, как вода сохранила значительную часть оригинальной архитектуры. Даже сегодня прослеживается планировка отдельных улочек, а резьба драконов и фениксов до сих пор видна на стенах и фасадах. Большие ворота, каменные арки и лестницы также сохранились.

"Нам повезло. Как только мы нырнули в озеро, мы нашли внешнюю стену города и даже подняли кирпич, чтобы доказать это", – прокомментировал свои впечатления Цю Фен, местный руководитель туристического отдела.

Добавим, что Ши Чен также часто называют Городом льва из-за его близости к горе У Ши (на китайском языке название означает Гора пяти львов).

Ши Чэн восходит ко временам династии Восточная Хань и расширялся во времена династий Мин и Цин. В период расцвета город был региональным центром с благоустроенными улицами, храмами, общественными зданиями.

