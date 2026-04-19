Морское кладбище: возле Гибралтара археологи нашли более 100 затонувших кораблей

Испанские археологи исследуют залив между южным портом Альхесирас и Гибралтарской скалой. Здесь было найдено 151 место, требующее тщательных исследований ученых, в том числе места со 134 затонувшими кораблями. Это настоящее морское кладбище – найденные суда тонули в заливе вблизи Геркулесовых столбов в период от V века до н. э. до Второй мировой войны.

На сегодня ученые исследованы только 34 из этих затонувших кораблей, пишет The Guardian. Как отмечает издание, этот залив в течение тысячелетий "поглощал все – финикийские и римские суда, британские, испанские, венецианские и голландские корабли, а также несколько самолетов".

Что именно уже найдено

Самым старым среди найденных является судно пунической эпохи – это V век до н. э.. Также найдены 23 римских корабля, два судна позднеримской эпохи, четыре средневековых корабля и 24 судна так называемого раннемодерного периода.

"Среди них быстрая и грозная испанская канонерка XVIII века, а также двигатель и винт самолета 1930-х годов, рассказывающие историю войн, торговли, исследований и переселений", – пишет The Guardian.

Дело в том, что эта территория издавна была водным перекрестком, цитирует издание Серезо Андрео, профессора археологии Кадисского университета.

Что говорят ученые

"Это одно из тех узких мест, через которое корабли всегда должны были проходить, то ли на коммерческих морских путях, то ли во время путешествий с целью открытия новых земель, то ли в результате вооруженных конфликтов. В Средиземноморье мало мест, где бы наблюдалась такая концентрация и такое значительное разнообразие археологических памятников, особенно с точки зрения различных культур или разных народов. У нас здесь голландские, венецианские, испанские и английские корабли – судна практически всех народов", – говорит профессор.

Одной из самых интересных находок стал обломок "Пуэнте-Майорга IV" – канонерка конца 18-го века, которая использовалась для быстрых и тайных атак на британские линейные корабливблизи Гибралтара (такие канонерки маскировались под промышленные лодки, пряча носовые пушки под рыболовными сетями). В книгах такие суда часто упоминаются, однако, археологи их почти не исследовали.

