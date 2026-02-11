В Канаде обнаружили череп одного из первых травоядных существ на планете: жило 307 млн лет назад. Фото

В канадской провинции Новая Шотландия ученые обнаружили череп существа, которое жило примерно 307 миллионов лет назад. Это тираноротер (Tyrannoroter heberti) – один из древнейших известных растительноядных наземных позвоночных, который символизирует переломный момент в эволюции животных.

Это существо имело череп, близкий по форме к треугольному, который способствовал расширению больших мышц щеки для поедания твердой растительной массы. Его рот был полон специализированных зубов для дробления, измельчения и перемалывания растений. Об этом пишет Reuters.

Тираноротер выглядел как рептилия, но на самом деле он принадлежит не к этому классу животных, а к группе микрозавров. Хотя исследователи обнаружили только его череп (длиной около 10 см), они оценивают, основываясь на анатомии родственных животных, что тираноротер имел длину тела около 30,5 см и крепкое телосложение, похожее на современного синеязычного сцинка (подотряд Ящериц).

Tyrannoroter heberti жил в каменноугольный период и был одним из первых представителей широкого рода четвероногих наземных животных (тетраподов), которые были предшественниками современных амфибий, рептилий, млекопитающих и птиц.

Эти первые четвероногие эволюционировали от рыб с мясистыми плавниками, похожими на конечности, которые стали первыми позвоночными животными, вышедшими на сушу. Самые первые четвероногие были плотоядными. Со временем некоторые из них, судя по всему, начали питаться насекомыми, а затем, как демонстрирует пример Tyrannoroter, перешли на растительную пищу.

"Это чрезвычайно важно, поскольку означает, что основные компоненты наземных экосистем, которые мы сегодня распознаем как такие, где доминируют травоядные, существовали и поддерживались с каменноугольного периода", – сказал палеонтолог Арьян Манн из Музея Филда в Чикаго, соавтор исследования.

Он отметил, что тираноротер – древнейший позвоночный наземный травоядный, демонстрирующий приспособления, позволяющие переваривать растительную пищу с высоким содержанием клетчатки.

