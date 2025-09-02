В каком возрасте люди больше всего страдают: исследование ученых

Время от времени все мы чувствуем себя не очень счастливыми, но есть ли какая-то зависимость уровня несчастья от возраста человека? Недавний анализ показал, что есть.

Как пишет издание Science Alert, исследования, которые проводились по всему миру в течение многих лет и изучали уровень счастья в течение жизни, показывали, что его кривая имеет U-образный профиль. С детских лет она постепенно опускалась, достигала дна в молодом возрасте, а после достижения среднего возраста снова начинала расти. Это подтверждалось исследованиями уровня несчастья, которые показывали пик в среднем возрасте и последующий спад.

Новое исследование неблагополучия было проведено тремя учеными из разных стран. В группу вошли Алекс Брайсон – профессор количественных социальных наук из Университетского колледжа Лондона, Дэвид Бланчфлауэр – профессор экономики Дартмутского колледжа и Сяовэй Сюй – старший научный сотрудник-экономист Института фискальных исследований. Они изучили данные из 44 стран, включая США и Великобританию, и пришли к выводу, что эта устоявшаяся закономерность изменилась. Теперь мы наблюдаем пик недовольства среди молодежи, который затем идет на спад с возрастом.

Важно отметить, что это изменение связано не с тем, что люди среднего и старшего возраста становятся счастливее, а с ухудшением психического здоровья молодежи. Чтобы прийти к такому выводу, ученые использовали общедоступные данные о состоянии здоровья, для получения которых ежегодно проводится опрос более 400 000 человек. Его цель – определить процент жителей США, которые находятся в состоянии отчаяния. Данные собирали в период с 1993 по 2024 год. К отчаявшимся ученые отнесли тех, кто ежедневно в течение 30 дней, предшествовавших опросу, отвечали, что их психическое здоровье было не в порядке.

В течение большей части периода, как среди мужчин, так и среди женщин, уровень отчаяния был самым высоким в старшей возрастной группе (45–70 лет) и выше среди людей среднего возраста (25–44 года), чем среди молодых (18–24 года). Однако процент молодых людей, находящихся в состоянии отчаяния, быстро рос. Он более чем удвоился среди мужчин – с 2,5% в 1993 году до 6,6% в 2024 году, и почти утроился среди женщин – с 3,2% до 9,3%.

Уровень отчаяния также заметно вырос среди людей среднего возраста, но рост происходил медленнее. Он вырос с 4,2% до 8,5% у женщин и с 3,1% до 6,9% у мужчин. Доля мужчин и женщин старшего возраста, находящихся в состоянии отчаяния, за этот период увеличилась незначительно.

В результате к 2023-2024 годам относительные уровни отчаяния в разных возрастных группах стали обратными для женщин. Самая молодая возрастная группа имеет самый высокий уровень отчаяния, а самая пожилая — самый низкий. У мужчин уровень отчаяния был похожим для самой молодой и средней возрастной группы, а самый низкий – для самой старой. Эти тенденции привели к совершенно другой связи между возрастом и неблагополучием со временем в США.

В период с 2009 по 2018 год кривая уровня отчаяния, построенная на шкале возраста, имела вид горба. Однако быстрый рост отчаяния в группе до 45 лет, и особенно до середины 20-летнего возраста, фундаментально изменил профиль жизненного цикла отчаяния. В период с 2019 по 2024 год привычный горб перестал проявляться. Уровень отчаяния больше всего вырос среди самой молодой группы, но также увеличился среди людей до 45 лет; у людей старше 45 лет он остался неизменным.

Исследование выявило аналогичные тенденции в Великобритании. Выводы исследователей были основаны на анализе уровня отчаяния в лонгитюдном исследовании домохозяйств Великобритании и тревожности в ежегодном исследовании населения. Также, согласно анализу данных проекта Global Minds, процент людей, находящихся в состоянии отчаяния, снижался с возрастом еще в 42 странах в период с 2020 по 2025 год.

Исследования причин этих изменений продолжаются, но пока не дают окончательных результатов. Рост уровня отчаяния на несколько лет предшествовал пандемии COVID-19. Хотя пандемия, вероятно, способствовала ускорению темпов ухудшения психического здоровья среди молодых людей.

Появляется все больше доказательств, указывающих на связь между ростом уровня неблагополучия среди молодежи и интенсивным использованием интернета и смартфонов. Некоторые исследования показывают, что использование смартфонов действительно является причиной ухудшения психического здоровья молодежи. Исследования, ограничивающие доступ к смартфонам, обнаружили значительное улучшение самооценки благополучия взрослых.

Однако, даже если время, проведенное за экраном, является одним из факторов, вряд ли он является единственной или даже главной причиной роста чувства отчаяния среди молодежи. Совсем свежая работа, которая еще не прошла рецензирование, указывает на снижение эффективности оплачиваемой работы в защите молодежи от проблем с психическим здоровьем.

Хотя у молодых людей, работающих по найму, как правило, более крепкое психическое здоровье, чем у безработных или нетрудоспособных, в последнее время этот разрыв сокращается с ростом уровня отчаяния среди молодых работников. Исследователи советуют политикам обратить внимание на эту тенденцию и начать работать над стратегией обеспечения благополучия.

