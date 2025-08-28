В Ираке ученые нашли давно затерянный город: это может изменить историю человечества
Археологи считают, что в Ираке найдено свидетельство существования древней цивилизации, которую уничтожил глобальный потоп более 20 тысяч лет назад. Это открытие может в корне изменить представление о развитии человечества и поставить под сомнение устоявшиеся теории о начале цивилизаций.
Находки напоминают: история человечества может быть гораздо сложнее и загадочнее, чем мы привыкли думать. Детали рассказало издание DailyMail.
Древние находки на Tell Fara
Еще в 1930-х годах на месте древнего города Tell Fara археологи обнаружили поселение возрастом более 5 тысяч лет. Этот период традиционно считают временем возникновения клинописи, централизованной власти и первых городов-государств в Шумере.
Но под культурными слоями ученые наткнулись на толстый пласт желтой глины и песка, так называемый "слой затопления". Это свидетельствует о катастрофическом наводнении, которое могло уничтожить еще более древнюю цивилизацию, остатки которой до сих пор скрыты под землей.
Подобные следы потопов зафиксированы также в Уре и Кише в Месопотамии, в Хараппе (Индская цивилизация) и даже в древних поселениях Египта. Такая повторяемость намекает на возможность глобальной катастрофы, которая коснулась многих регионов мира.
Гипотеза глобального катаклизма
Независимый исследователь Мэтт Лакруа утверждает: около 20 тысяч лет назад на Земле произошел глобальный катаклизм, который стер с лица земли развитые общины. Он ссылается на геологические данные – ледниковые керны, следы вулканических выбросов и изменения магнитного поля планеты.
По его словам, именно это событие могло лечь в основу многочисленных мифов о всемирном потопе, которые существуют в разных культурах – от шумеров и египтян до древних народов Америки.
"Подобная катастрофа могла уничтожить целые общины, оставив лишь обломки культуры и памяти в виде легенд", – отметил Лакруа.
Сомнения научного сообщества
Большинство ученых считают эту теорию маловероятной. Согласно официальной науке, 20 тысяч лет назад люди жили небольшими кочевыми группами охотников-собирателей и не имели развитой урбанистической культуры.
Археолог Эрик Шмидт из Пенсильванского музея, который руководил раскопками Tell Fara, подчеркнул: "Один из самых интересных вопросов сейчас заключается в том, полностью ли уничтожило поднятие воды поселения, людей и животных? Существовала ли здесь культура, которую это событие стерло, оставив лишь новый слой истории?"
Впрочем, найденные артефакты – протоклинописные таблички, многоцветные кувшины и уникальные керамические изделия – выглядят слишком сложными для условий каменного века. Это дает основания предполагать, что под слоем наводнения могла существовать более развитая культура.
Потопы в мифах и реальности
Шумерские тексты упоминают город Шуруппак как "допотопный", а его царя Зиусудру – как спасителя человечества (аналог библейского Ноя). Подобные истории есть и в традициях Египта, Индии и даже Анд.
Лакруа считает, что это – не просто выдумки, а отголосок реальных событий, когда природная катастрофа разрушила целый культурный мир.
Почему это открытие важно
Если предположения о древней цивилизации подтвердятся, это будет означать: первые города могли возникнуть по меньшей мере на 8 тысяч лет раньше, чем считают историки. Это в корне изменит понимание развития человечества, его мифологии и причин появления легенд о всемирном потопе.
