В Ираке ученые нашли давно затерянный город: это может изменить историю человечества

Археологи считают, что в Ираке найдено свидетельство существования древней цивилизации, которую уничтожил глобальный потоп более 20 тысяч лет назад. Это открытие может в корне изменить представление о развитии человечества и поставить под сомнение устоявшиеся теории о начале цивилизаций.

Находки напоминают: история человечества может быть гораздо сложнее и загадочнее, чем мы привыкли думать. Детали рассказало издание DailyMail.

Древние находки на Tell Fara

Еще в 1930-х годах на месте древнего города Tell Fara археологи обнаружили поселение возрастом более 5 тысяч лет. Этот период традиционно считают временем возникновения клинописи, централизованной власти и первых городов-государств в Шумере.

Но под культурными слоями ученые наткнулись на толстый пласт желтой глины и песка, так называемый "слой затопления". Это свидетельствует о катастрофическом наводнении, которое могло уничтожить еще более древнюю цивилизацию, остатки которой до сих пор скрыты под землей.

Подобные следы потопов зафиксированы также в Уре и Кише в Месопотамии, в Хараппе (Индская цивилизация) и даже в древних поселениях Египта. Такая повторяемость намекает на возможность глобальной катастрофы, которая коснулась многих регионов мира.

Гипотеза глобального катаклизма

Независимый исследователь Мэтт Лакруа утверждает: около 20 тысяч лет назад на Земле произошел глобальный катаклизм, который стер с лица земли развитые общины. Он ссылается на геологические данные – ледниковые керны, следы вулканических выбросов и изменения магнитного поля планеты.

По его словам, именно это событие могло лечь в основу многочисленных мифов о всемирном потопе, которые существуют в разных культурах – от шумеров и египтян до древних народов Америки.

"Подобная катастрофа могла уничтожить целые общины, оставив лишь обломки культуры и памяти в виде легенд", – отметил Лакруа.

Сомнения научного сообщества

Большинство ученых считают эту теорию маловероятной. Согласно официальной науке, 20 тысяч лет назад люди жили небольшими кочевыми группами охотников-собирателей и не имели развитой урбанистической культуры.

Археолог Эрик Шмидт из Пенсильванского музея, который руководил раскопками Tell Fara, подчеркнул: "Один из самых интересных вопросов сейчас заключается в том, полностью ли уничтожило поднятие воды поселения, людей и животных? Существовала ли здесь культура, которую это событие стерло, оставив лишь новый слой истории?"

Впрочем, найденные артефакты – протоклинописные таблички, многоцветные кувшины и уникальные керамические изделия – выглядят слишком сложными для условий каменного века. Это дает основания предполагать, что под слоем наводнения могла существовать более развитая культура.

Потопы в мифах и реальности

Шумерские тексты упоминают город Шуруппак как "допотопный", а его царя Зиусудру – как спасителя человечества (аналог библейского Ноя). Подобные истории есть и в традициях Египта, Индии и даже Анд.

Лакруа считает, что это – не просто выдумки, а отголосок реальных событий, когда природная катастрофа разрушила целый культурный мир.

Почему это открытие важно

Если предположения о древней цивилизации подтвердятся, это будет означать: первые города могли возникнуть по меньшей мере на 8 тысяч лет раньше, чем считают историки. Это в корне изменит понимание развития человечества, его мифологии и причин появления легенд о всемирном потопе.

