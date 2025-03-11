В пещере Таиланда обнаружили скелет ребенка, жившего 29 тысяч лет назад

В одной из пещер Таиланда найдены кости ребенка в возрасте 29 000 лет. По словам археологов, они являются древнейшими останками человека, когда-либо находившимися в этой стране.

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Останки вместе с многочисленными наскальными рисунками были найдены на археологическом участке Тхам Дин (Земляная пещера) в национальном парке Кхао Сам Рой Йот. Как пишет Live Science, эксперты утверждают, что скелет и метод захоронения раскрывают новаторскую информацию о Таиланде каменного века.

Археологи начали изучать эту местность в 2020 году, когда нашли рисунки, сделанные красной охрой на стенах и потолке трех камер в Тхам Дине. На большинстве картин были изображены люди, некоторые из них – с использованием лука и стрел для охоты на животных, таких как олени и обезьяны. По словам ведущего археолога Канника Премджаи, камни и красная охра могут являться символами крови и власти.

В 2022 году археологи начали раскопки и обнаружили кости животных, ракушки, семена и камни. Это дало догадку, что доисторические люди использовали пещеру для проживания. Радиоуглеродная датировка материала показала, что жили они там примерно от 29 000 до 11 000 лет назад. Под этими артефактами эксперты обнаружили захоронение ребенка современного человека (Homo sapiens) в возрасте от 6 до 8 лет, который лежал на спине, а руки и ноги были прижаты к телу.

Как сообщает Thai PBS World, археологи Департамента изобразительного искусства Таиланда заявили, что такое расположение тела, вероятно, указывает на то, что труп был завернут или связан перед погребением.

Наличие пепла и древесного угля в могиле позволяет предположить, что после того, как тело поместили в подготовленную могилу, вокруг него развели костер. Идея заключалась в том, чтобы обкурить тело, отпугнуть диких животных и устранить запах разложения.

Археолог Канника Премджаи утверждает, что расположение захоронения под уже датированными органическими останками свидетельствует о том, что ребенок жил в эпоху позднего плейстоцена, более 29 000 лет назад и это новаторское открытие, которое изменит нынешнее понимание раннего присутствия человека в Юго-Восточной Азии.

"Тщательное погребение и связанные с ним артефакты дают бесценное представление о ритуалах и повседневной жизни этих древних жителей" – добавляет Пномбутра Чандраджоти, генеральный директор Департамента изящных искусств Таиланда.

Помимо того, что найденные останки являются старейшими человеческими захоронениями, обнаруженными в Таиланде, они проливают свет на адаптацию человека и выживание в регионе, который сейчас в значительной степени затоплен. Уровень моря в позднем плейстоцене был значительно ниже, чем сегодня, что обнажило сушу под названием Сундаленд, соединяющую полосы Юго-Восточной Азии во время последнего ледникового периода, примерно 110 000–12 000 лет назад.

По словам экспертов, место показывает важность продления раскопок в этом регионе для лучшего понимания расселения ранних людей.

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