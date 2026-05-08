В Германии ученые нашли древнюю чашу с изображением богини Афины: в чем уникальность сокровища. Фото

В Германии исследователи обратили внимание на серебряную чашу с изображением богини Афины, которую считают частью знаменитого Гильдесгаймского клада. Артефакт нашли еще в 1868 году вблизи города Гильдесгайм в центральной части страны во время строительства стрелкового полигона для прусской армии.

Как пишет издание научное LiveScience, о находке и особенностях чаши рассказали в берлинском Альтес-музее, где сейчас хранится коллекция сокровища. В музее отметили, что серебряная чаша, также известная как чаша Минервы, имеет диаметр около 25 сантиметров и весит почти два килограмма. Археолог Гертруда Платц-Горстер уточнила, что отдельные элементы отделки выполнены из золота.

Древний символ

На чаше изображена Афина – древнегреческая богиня мудрости. Она сидит на скале со щитом под рукой и в шлеме с гребнем. Рядом расположена сова, которую в античности считали священным символом богини, а также оливковый венок.

Исследователи обратили внимание, что центральный декоративный элемент, вероятно, создали еще во II веке до нашей эры. Саму чашу изготовили позже – уже в I веке нашей эры. И это, кстати, одна из деталей, которая делает артефакт необычным. Ученые предполагают, что предметы из клада собирали постепенно в течение длительного времени.

Сокровище римлян

Гильдесгаймский клад содержал десятки дорогих серебряных изделий и столовой посуды. Часть ученых считает, что эти вещи могли принадлежать римскому полководцу Публию Квинктилию Вару или другому командующему, который воевал против германских племен.

Именно Вар командовал тремя римскими легионами, которые были разгромлены в Тевтобургском лесу в 9 году нашей эры. Древнеримский историк Светоний писал, что император Август после этого поражения воскликнул: "Квинктилий Вар, верни мне легионы!"

После поражения Вар покончил жизнь самоубийством, а Римская империя фактически прекратила попытки расширения территорий в германских землях. В то же время исследователи не исключают и другой версии – сокровище могло оказаться у германских племен как военная добыча после боев.

Гильдесгаймский клад сейчас считают самой большой коллекцией римского серебра, найденной за пределами границ Римской империи.

