В Германии разработали технологию, которая может сделать солнечные панели значительно дешевле: что известно

В Германии представили технологию, которая может радикально удешевить производство солнечных панелей и уменьшить вред для окружающей среды. Новый метод базируется на струйной печати, что позволяет отказаться от токсичной и дорогостоящей фотолитографии.

Разработка уже приближается к финальной демонстрационной стадии и может изменить подход к производству космических солнечных элементов. Об этом сообщает издание Karlobag.

Команда Института Фраунгофера ISE в сотрудничестве с Европейским космическим агентством создала инновационный способ изготовления солнечных ячеек с помощью специальных чернил, которые плавятся и наносятся на поверхность по точному шаблону. Благодаря такой технологии существенно уменьшается использование дорогих материалов и количество химических отходов.

Струйная печать полностью исключает необходимость в жидкостно-химическом проявлении, которое является обязательным в фотолитографии.

Новый метод также заменяет процесс испарения металлов гальванизацией: металл оседает только на тех участках полупроводника, которые не покрыты чернилами. Это устраняет отходы драгоценных металлов и уменьшает потребность во вредных химических реагентах.

Разработчики отметили, что проект переходит к финальной стадии демонстрации. Следующий шаг – создание полноценного фотоэлектрического элемента, пригодного для использования в космосе. В перспективе такие недорогие и устойчивые панели могут устанавливать на спутники, потребность в которых стремительно растет.

В течение десятилетий стандартом для космической индустрии оставались высокоэффективные многопереходные солнечные элементы III–V типа. Они демонстрируют исключительную устойчивость к радиации и экстремальным условиям, однако их производство связано с высокими затратами: нужны пластины германия, сложные процессы выращивания полупроводниковых слоев, вакуумное оборудование и фотолитография.

Новый немецкий метод может изменить ситуацию. Если финальные испытания подтвердят его эффективность, космические солнечные панели станут значительно дешевле, экологичнее и доступнее для массового производства.

