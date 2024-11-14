В Германии раскопали сохранившуюся в идеальном состоянии погребальную камеру кельтов 2600-летней давности. Фото

Археологи в Германии обнаружили безупречно сохранившуюся деревянную погребальную камеру в центре огромного кургана раннего кельтского периода. Ей более 2600 лет.

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Эту находку учёные называют "счастьем для археологии". Найдена она близ города Ридлингена, и является лишь второй хорошо сохранившейся кельтской погребальной камерой в стране, пишет Live Science.

Древесина, погребенная под землей в сухих или нормальных условиях, обычно разлагается в течение десятилетий, максимум. Это делает такие открытия редкими, что побуждает экспертов назвать это кельтское захоронение находкой выдающейся научной важности.

"Могила Ридлинген – это счастливый случай для археологии", – сказал во время пресс-конференции Дирк Крауссе, государственный археолог земли Баден-Вюртемберг.

Древние кельты жили в континентальной Европе вплоть до современной Турции и включали в себя различные группы, включая галлов на территории современной Франции и кельтиберов на Пиренейском полуострове. Считается, что их начальные родные территории включали в себя части Франции, Чехии и южной Германии, где была найдена эта гробница.

Большая камера была примерно 3,4 метра в ширину и 4 метра в высоту. Ее пол, стены и потолок были построены из массивной дубовой древесины, исключительно сохранившейся благодаря влажным условиям из-за грунтовых вод и водоносных горизонтов. Это оградило бы древесину от воздействия кислорода, что приводит к гниению.

Камера была обнаружена в центре огромного кургана диаметром 65 метров и высотой почти 6 метров. Археологи идентифицировали весь комплекс как один из немногих княжеских курганов, кельты на юго-западе Германии построили для элитных лиц между 620 и 450 годами до нашей эры.

Сохранившаяся древесина позволит археологам использовать датировку за деревянными кольцами, чтобы определить точный год камеры. Они датировали древесину того, что может быть инструментом, оставленным кельтскими строителями, 585 годом до н.э. Это, среди прочих наблюдений, заставило археологов предположить, что погребальная камера была построена в том году.

Несмотря на крепкую структуру кургана, древние грабители смогли проникнуть в него. Раскопки показали, что грабители могил построили там два туннеля и совершили входное отверстие в потолке камеры, что может объяснить отсутствие ценных вещей в могиле. Команда также обнаружила несколько гвоздей в одном из туннелей мародеров. Возможно, они произошли от четырехколесной колесницы, похороненной вместе с умершим – обычай, который был замечен в других кельтских княжеских могилах.

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