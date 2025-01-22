В Германии нашли сумку IKEA с человеческими костями: 'жертве' оказалось 1500 лет

В Германии археологам передали человеческие кости, которым 1500 лет. Однако доставку провели не в специальных боксах, а в сумке IKEA.

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По словам администрации, хозяйственная сумка с находками была передана городской археологии Фульды. По предварительным данным, останки принадлежат древнему племени, пишет Hessenschau.

Удивительная упаковка

Археолог Милена Вингенфельд рассказала, что сине-желтую сумку IKEA передал ей волонтер из районной археологии Фульды. Человеческие останки, завернутые в смятую газету 1960-х годов, он унаследовал от умершего друга, который был медиком.

Перед смертью врач сказал, что когда он был молодым, то в 1960-х годах помогал в археологических раскопках на могильнике в Геттингене в Нижней Саксонии. В благодарность за работу ему разрешили выбрать один из найденных скелетов, отметила Милена.

"Ему просто разрешили взять с собой скелет. Сегодня для нас это звучит очень странно. Однако можно сказать, что врач прошел обучение в этой области, потому что он предварительно сортировал части скелета", – отметила Вингенфельд.

Исследование останков

По словам Милены Вингенфельд, по анатомической группе в сумке были рассортированы две бедренные кости, части челюсти, две коленные чашечки, куски черепа, кости рук и хребет с ребрами. "Похоже, это скелет одного человека", – предположила археолог.

Основываясь на текущих знаниях, невозможно сказать, сколько лет было человеку или какому он полу, говорит исследовательница. Недостает могил, которые могли бы помочь в датировке. На следующей неделе врач-рентгенолог осмотрит кости и прояснит эти вопросы.

Интересно, что археолог нашла среди костей научную публикацию о могильнике близ Геттингена.

Коллеги Вингенфельд из отдела археологии района Геттинген подтвердили, что скелет из Фульды действительно принадлежит Нижней Саксонии. Так что останки могут принадлежать человеку, похороненному во времена немецких племен – около 1500 лет назад.

По словам исследователей, найденные останки могут завершить картину, которую археологи имеют о похоронных обрядах и условиях жизни живших в то время людей.

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