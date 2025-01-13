Это был 11-летний мальчик: ученые раскрыли тайну черепа сестры Клеопатры. Фото

Почти столетние ученые считали, что найденный в Турции в 1929 году череп принадлежит сводной сестре Клеопатры – Арсиной IV. На самом деле это останки 11-летнего мальчика, у которого было генетическое заболевание.

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В новом исследовании было использовано сочетание компьютерной томографии и анализа ДНК. Так что ошибок на этот раз быть не может, пишет LiveScience.

По словам историков, останки были найдены в мраморном саркофаге в здании под названием Октагон в Эфесе, где находился огромный храм древнегреческой богини охоты Артемиды.

На месте раскопок не было никаких надписей, но археологи того времени пришли к выводу, что захоронение было сделано для важной молодой женщины. Они предположили, что кости принадлежат царице Египта Арсиной IV.

Из исторических источников известно, что оно подняло оружие против своей сводной сестры Клеопатры и Юлия Цезаря и осадило Александрию в 48–47 гг. до н.э. Арсиноя и ее войска проиграли это сражение, и она попросила убежища в Храм Артемиды.

В Академии наук Австрии отметили, что Арсиноя IV была убита в Эфесе около 41 года до н.э. по приказу Марка Антония, любовника Клеопатры, пишет NewYorkPost.

Команда ученых повторно исследовала возможность того, что череп, найденный век назад, принадлежал сестре Клеопатры. Их радиоуглеродный анализ останков установил дату смерти человека между 205 и 36 годами до нашей эры, что согласуется с исторически зафиксированной смертью Арсиной.

Однако стадия развития скелета показала, что человеку было всего 11-14 лет – гораздо младше убитой царицы.

"Но потом был еще один большой сюрприз. Во время повторных тестов черепа и бедренная кость ясно показали наличие Y-хромосомы, то есть мужского пола", – сказал ведущий автор исследования, профессор эволюционной антропологии Венского университета Герхард Вебер.

Поскольку кости черепа были тоньше и хрупче, чем ожидалось, эксперты дополнительно исследовали скелет и обнаружили деформации, которые раньше не замечали.

По словам ученых, один из швов на черепе, который сливается в течение жизни – уже был закрыт, обычно не происходит, пока человеку не исполнится 65 лет. Раннее закрытие этого шва свидетельствует о том, что череп мальчика был асимметричным.

Еще более впечатляющей, по словам исследователей, была ненормальная форма верхней челюсти человека в сочетании с по крайней мере одним зубом, который не имел признаков износа. Оба эти признака свидетельствуют о том, что у мальчика была неправильно функционирующая верхняя челюсть и потенциально малая, аномально ориентированная нижняя челюсть, говорят специалисты.

По словам исследователей, одним из возможных объяснений этих особенностей черепа и челюсти является редкое генетическое заболевание под названием синдром Тричера Коллинза (TCS). Это состояние влияет на развитие лица и головы, вызывая маленькую челюсть, скошенные вниз глаза и проблемы со слухом и зрением.

Но ученые не понимают, почему этого мальчика с нарушениями развития похоронили в выдающемся восьмиугольнике в Эфесе.

"Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что человек, похороненный в Октагоне, не был Арсиное IV, и поиски его останков должны продолжаться", – подытожили исследователи.

OBOZ.UA ранее писал, что археологи раскопали римский некрополь на побережье Черного моря на территории Турции.

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