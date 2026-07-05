В Египте нашли потерянный в песках город эпохи Византии: где он расположен и чем уникален

Министерство туризма и древностей Египта объявило сразу о двух крупных археологических открытиях. Ученым удалось обнаружить хорошо сохранившийся жилой город византийской эпохи в Западной пустыне, а также крупный комплекс древних гробниц на побережье Средиземного моря.

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Правительство страны рассчитывает, что эти находки привлекут еще больше путешественников и поддержат сферу туризма. Об этом говорится в материале CNN.

Где расположен византийский город

Уникальное поселение было найдено на территории оазиса Дахла, который находится в западной египетской провинции Новая Долина. В IV веке нашей эры, к которому относятся постройки, Египет являлся частью Византийской империи. Сам оазис уже включен в предварительный список ЮНЕСКО и находится в шаге от получения статуса объекта Всемирного наследия.

По словам генерального секретаря Высшего совета по древностям Хишама эль-Лейти, планировка города поражает своей сохранностью. Археологи четко проследили городскую структуру.

Магистрали пролегают с севера на юг и пересекаются с улицами, идущими с востока на запад, образуя открытые площади. Также обнаружена оборонительная система. Окраины поселения охраняли две сторожевые башни, а сами сооружения имели толстые укрепленные стены.

Жилые дома состояли из приемных залов и имели сводчатые крыши. Внутри были найдены печи для выпечки хлеба, кухонная утварь и каменные орудия для измельчения продуктов.

"Дом Тису" и первая базилика

Как сообщил глава миссии Махмуд Масуд, в центре поселения с видом на главные улицы расположена базилика середины IV века. Однако еще больший интерес вызывает так называемый "дом Тису", жилище церковного диакона, датируемое второй половиной IV века. Ученые предполагают, что до возведения главной городской базилики это здание служило домашней церковью.

В ходе раскопок было найдено множество предметов быта и ценностей: бронзовые византийские монеты с христианскими символами и портретами императоров, коллекция золотых монет времен римского императора Констанция II (правил в 337–361 гг.), около 200 остраконов (фрагментов керамики, использовавшихся для письма).

Как пояснил глава отдела исламских, коптских и еврейских древностей Диаа Захран, надписи на них содержат торговые сделки, личную переписку и другие ценные детали повседневной жизни той эпохи.

Второе уникальное открытие

Параллельно министерство отчиталось об успехах на археологическом участке Марина-эль-Аламейн, расположенном в 100 км к западу от Александрии. Здесь ученые исследуют руины древнего греко-римского портового города Левкаспис, который процветал со II века до н.э. по IV век н.э.

Археологи под руководством Эман Абдель-Халик обнаружили 18 древних гробниц (11 высеченных в скале на глубине около 8 метров и 7 надземных известняковых), что увеличило общее число найденных здесь захоронений до 48.

Среди главных находок на этом участке: гранитный саркофаг длиной 2,5 метра с останками скелета, которые сейчас изучаются, остатки гипсовой статуи сфинкса, четыре золотые монеты, помещенные в рот умершим – так называемые "золотые языки". Этот погребальный ритуал был широко распространен в древности и был связан с верованиями о загробной жизни.

Также на месте раскопок было собрано множество предметов материальной культуры: глиняные сосуды, амфоры, лампы, тарелки и известняковые чаши.

Напомним, в Египте, в оазисе Бахария, археологи обнаружили остатки древнего храма, возраст которого превышает 2500 лет. В частности, исследования государственной экспедиции выявили элементы архитектуры, датируемые периодом правления 26-й династии фараонов – это период с 664 по 525 год до н.э.

Как сообщал OBOZ.UA, раскопки, проводимые под руководством Университета Центральной Флориды на севере Ирака, привели к открытию того, что исследователи называют "Помпеями Месопотамии". Учёные раскопали город Кабра возрастом 4000 лет, где дворцовые архивы, человеческие останки, сожжённые здания и следы осады буквально законсервировались во время катастрофы.

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