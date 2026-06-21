В Египте обнаружили остатки храма возрастом 2500 лет: что скрывает древнее сооружение

В Египте, в оазисе Бахария,археологи обнаружили остатки древнего храма, возраст которого превышает 2500 лет. В частности, исследования государственной экспедиции выявили элементы архитектуры, датируемые периодом правления 26-й династии фараонов – это период с 664 по 525 год до н.э.

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На месте раскопок были найдены остатки помещения из песчаника, каменные блоки с надписями и артефакты, непосредственно связанные с фараоном Псамметихом I. Об этом сообщили в египетском министерстве туризма и древностей.

Что обнаружили историки

Руководитель отдела древнеегипетских памятников Мохамед Абдель-Бади рассказал, что ученым удалось обнаружить главный гипостильный зал храма. Это большое помещение с крышей, в котором находилось 16 песчаниковых колонн, рядом с которыми располагались комнаты и святилища.

На стенах и блоках обнаружены иероглифические надписи с упоминаниями египетских божеств, среди которых Амон-Ра, Амунет и Хонсу.

Ученые уверены, что строительство зала началось во времена фараона Псамметиха I, а завершилось уже при правлении фараонов Априя и Яхмоса II. Такая хронология позволяет "подробно проследить развитие храмового комплекса на протяжении нескольких десятилетий", уверяют исследователи.

Стела времен Аменхотепа II

Кроме того, археологи обнаружили памятники более ранних эпох. Среди них – каменная стела времен фараона Аменхотепа II из XVIII династии.

Также были найдены артефакты эпохи Рамсеса II, которые доказывают существование религиозных обрядов и поселенческой деятельности на этом месте"задолго до придания храму его позднего архитектурного облика".

Эта находка свидетельствует о том, что оазис Бахария поддерживал прочные связи с центральным египетским государством еще со времен Нового царства, за много веков до прихода к власти XXVI династии, предполагают археологи.

Другие интересные раскопки

А тем временем государственный историко-культурный заповедник "Трипольская культура" начал археологический сезон 2026 года в Черкасской области. Учёные проводят раскопки на подсолнечном поле недалеко от села Легедзино, где исследуют древнее трипольское поселение возрастом почти шесть тысяч лет. Первые десять дней работы уже принесли свои плоды.

Как сообщал OBOZ.UA, раскопки, проводимые под руководством Университета Центральной Флориды на севере Ирака, привели к открытию того, что исследователи называют "Помпеями Месопотамии". Учёные раскопали город Кабра возрастом 4000 лет, где дворцовые архивы, человеческие останки, сожжённые здания и следы осады буквально законсервировались во время катастрофы.

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