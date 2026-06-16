Археологи нашли 4000-летний город, разрушенный войной: где он расположен. Фото

Раскопки, проводимые под руководством Университета Центральной Флориды (UCF) на севере Ирака, привели к открытию того, что исследователи называют "Помпеями Месопотамии". Ученые раскопали город Кабра возрастом 4000 лет, где дворцовые архивы, человеческие останки, сожженные здания и следы осады буквально законсервировались во время катастрофы.

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Как пишет издание Arkeonews, выражение "Помпеи Месопотамии" не совсем точное, но для памятника Курд-Кабурстан в северном Ираке оно довольно меткое. Почти четыре тысячи лет назад этот укрепленный город, по-видимому, подвергся насильственному уничтожению: дворцовые помещения сгорели, тела были погребены среди слоев руин, а глиняные таблички так и остались запечатанными в обломках.

Экспедиция под руководством UCF в Курдском регионе Ирака, недалеко от Эрбиля, обнаружила редкие свидетельства жизни и конфликтов среднего бронзового века. Проект возглавляет доцент Тиффани Эрли-Спадони при поддержке Национального научного фонда США. Полученные данные укрепляют предположение, что Курд-Кабурстан и является древним городом Кабра – важным политическим центром, известным по текстам древневавилонского периода.

Разрушенный дворец и утраченный архив

Одно из важнейших открытий было сделано во дворце Нижнего города (восточная часть). Здесь археологи обнаружили 20 клинописных табличек и более 100 административных печатей. Это первая столь значительная находка клинописных текстов в регионе Эрбиля, что делает архив особенно ценным для понимания дворцовой администрации северной Месопотамии.

Большинство текстов носят документальный характер – это записи учета товаров, труда и деятельности дворца. Одна из табличек, вероятно, принадлежала высокопоставленному чиновнику, связанному с Каброй. Некоторые документы датированы с разницей всего в несколько дней, что, по словам Эрли-Спадони, хорошо согласуется с вероятной хронологией стремительного падения города.

Сейчас таблички исследуют эпиграфисты Пол Делнеро из Университета Джонса Хопкинса и Паркер Зейн из Йельского университета вместе с искусствоведом Мариан Фельдман. Первые результаты свидетельствуют о том, что некоторые надписи могут соответствовать событиям, описанным на Стеле победы Дадуши – важном источнике, связанном с завоеванием Кабры.

Человеческая цена осады бронзового века

Разрушения в Курд-Кабурстане не ограничиваются архитектурой. Археологи обнаружили следы пожаров, обрушенные здания, большие скопления керамики и останки 17 человек среди руин дворца. Биоархеолог Андреа Зурек-Ост из Университета штата Мичиган исследует эти останки.

Погибших не похоронили должным образом и не сопровождали церемонию погребальными дарами. Некоторые, вероятно, остались там, где погибли. Среди них, вероятно, были слуги дворца. Одного человека нашли лицом вниз над каменным сосудом – деталь, придающая этим событиям особенно ощутимое человеческое измерение.

Эрли-Спадони называет эти находки одним из самых четких археологических свидетельств осады среднего бронзового века в северной Месопотамии. Команда зафиксировала два последовательных этапа разрушения, которые могут соответствовать историческим событиям осады Кабры и ее последующего захвата Шамши-Ададом I.

Укрепления на равнине Эрбиля

Чтобы оценить масштабы города, исследователи провели магнитометрическое обследование территории площадью более 80 гектаров. Исследование, возглавляемое Эндрю Крикмором III из Университета Северного Колорадо, выявило массивную стену с бастионами, окружавшую город.

Это важное открытие, ведь укрепления напоминают те, что изображены на Стелье победы Дадуши. Если идентификация с Каброй подтвердится, Курд-Кабурстан может стать материальным воплощением города, который долгое время был известен преимущественно из письменных источников.

Кабра занимала стратегическое положение на равнине Эрбиля – в регионе, связанном с торговыми путями, сельским хозяйством и политической конкуренцией между государствами северной Месопотамии. Вероятное падение города в начале второго тысячелетия до н.э. происходило в более широком контексте древневавилонского периода, когда дворцы, архивы и военные кампании формировали политическую карту региона.

Северная Месопотамия – не периферия

Эти открытия также меняют традиционное представление об истории Месопотамии. Южные города, такие как Урук, Ур и Вавилон, долгое время доминировали в представлении о регионе, но Курд-Кабурстан показывает, что северные города могли быть большими, укрепленными, административно развитыми и политически влиятельными.

Помимо дворца, археологи задокументировали хорошо сохранившуюся улицу с продуманной дренажной системой, а также жилые зоны, связанные с обработкой пищи и производством текстиля. Это свидетельствует об организованном городском сообществе, а не об отдаленном поселении на окраине цивилизации.

Дальнейшие лабораторные исследования должны дополнить эту картину. Изотопный анализ и исследование древней ДНК 17 человек могут помочь определить их происхождение, родственные связи и роль в заключительных событиях города.

Для археологов Курд-Кабурстан важен тем, что здесь сочетаются текст и материальные свидетельства. Таблички рассказывают об управлении и, возможно, кризисе. Стены демонстрируют масштабы обороны. Слои разрушений сохраняют следы насильственного конца города. Вместе они возвращают Кабру в историю – не просто как название на стене, а как реальное поселение, последние мгновения которого навсегда застыли в руинах войны.

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