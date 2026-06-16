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Археологи нашли 4000-летний город, разрушенный войной: где он расположен. Фото

Юлия Потерянко
Наука Обоз
4 минуты
639
Так сейчас выглядит местность, где раньше был целый город
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Раскопки, проводимые под руководством Университета Центральной Флориды (UCF) на севере Ирака, привели к открытию того, что исследователи называют "Помпеями Месопотамии". Ученые раскопали город Кабра возрастом 4000 лет, где дворцовые архивы, человеческие останки, сожженные здания и следы осады буквально законсервировались во время катастрофы.

Как пишет издание Arkeonews, выражение "Помпеи Месопотамии" не совсем точное, но для памятника Курд-Кабурстан в северном Ираке оно довольно меткое. Почти четыре тысячи лет назад этот укрепленный город, по-видимому, подвергся насильственному уничтожению: дворцовые помещения сгорели, тела были погребены среди слоев руин, а глиняные таблички так и остались запечатанными в обломках.

Экспедиция под руководством UCF в Курдском регионе Ирака, недалеко от Эрбиля, обнаружила редкие свидетельства жизни и конфликтов среднего бронзового века. Проект возглавляет доцент Тиффани Эрли-Спадони при поддержке Национального научного фонда США. Полученные данные укрепляют предположение, что Курд-Кабурстан и является древним городом Кабра – важным политическим центром, известным по текстам древневавилонского периода.

Разрушенный дворец и утраченный архив

Клинописная табличка из Восточного дворца Нижнего города показана до и после профессиональной реставрации. Этот артефакт относится к группе административных текстов, обнаруженных во время раскопок в Курд-Кабурстане.

Одно из важнейших открытий было сделано во дворце Нижнего города (восточная часть). Здесь археологи обнаружили 20 клинописных табличек и более 100 административных печатей. Это первая столь значительная находка клинописных текстов в регионе Эрбиля, что делает архив особенно ценным для понимания дворцовой администрации северной Месопотамии.

Большинство текстов носят документальный характер – это записи учета товаров, труда и деятельности дворца. Одна из табличек, вероятно, принадлежала высокопоставленному чиновнику, связанному с Каброй. Некоторые документы датированы с разницей всего в несколько дней, что, по словам Эрли-Спадони, хорошо согласуется с вероятной хронологией стремительного падения города.

Сейчас таблички исследуют эпиграфисты Пол Делнеро из Университета Джонса Хопкинса и Паркер Зейн из Йельского университета вместе с искусствоведом Мариан Фельдман. Первые результаты свидетельствуют о том, что некоторые надписи могут соответствовать событиям, описанным на Стеле победы Дадуши – важном источнике, связанном с завоеванием Кабры.

Человеческая цена осады бронзового века

Разрушения в Курд-Кабурстане не ограничиваются архитектурой. Археологи обнаружили следы пожаров, обрушенные здания, большие скопления керамики и останки 17 человек среди руин дворца. Биоархеолог Андреа Зурек-Ост из Университета штата Мичиган исследует эти останки.

Погибших не похоронили должным образом и не сопровождали церемонию погребальными дарами. Некоторые, вероятно, остались там, где погибли. Среди них, вероятно, были слуги дворца. Одного человека нашли лицом вниз над каменным сосудом – деталь, придающая этим событиям особенно ощутимое человеческое измерение.

Эрли-Спадони называет эти находки одним из самых четких археологических свидетельств осады среднего бронзового века в северной Месопотамии. Команда зафиксировала два последовательных этапа разрушения, которые могут соответствовать историческим событиям осады Кабры и ее последующего захвата Шамши-Ададом I.

Укрепления на равнине Эрбиля

Разбитая посуда и другие обломки из слоя разрушений сохранились к востоку от монументальной стены из сырцового кирпича в Восточном дворце Нижнего города в Курд-Кабурстане.

Чтобы оценить масштабы города, исследователи провели магнитометрическое обследование территории площадью более 80 гектаров. Исследование, возглавляемое Эндрю Крикмором III из Университета Северного Колорадо, выявило массивную стену с бастионами, окружавшую город.

Это важное открытие, ведь укрепления напоминают те, что изображены на Стелье победы Дадуши. Если идентификация с Каброй подтвердится, Курд-Кабурстан может стать материальным воплощением города, который долгое время был известен преимущественно из письменных источников.

Кабра занимала стратегическое положение на равнине Эрбиля – в регионе, связанном с торговыми путями, сельским хозяйством и политической конкуренцией между государствами северной Месопотамии. Вероятное падение города в начале второго тысячелетия до н.э. происходило в более широком контексте древневавилонского периода, когда дворцы, архивы и военные кампании формировали политическую карту региона.

Северная Месопотамия – не периферия

Эти открытия также меняют традиционное представление об истории Месопотамии. Южные города, такие как Урук, Ур и Вавилон, долгое время доминировали в представлении о регионе, но Курд-Кабурстан показывает, что северные города могли быть большими, укрепленными, административно развитыми и политически влиятельными.

Помимо дворца, археологи задокументировали хорошо сохранившуюся улицу с продуманной дренажной системой, а также жилые зоны, связанные с обработкой пищи и производством текстиля. Это свидетельствует об организованном городском сообществе, а не об отдаленном поселении на окраине цивилизации.

Дальнейшие лабораторные исследования должны дополнить эту картину. Изотопный анализ и исследование древней ДНК 17 человек могут помочь определить их происхождение, родственные связи и роль в заключительных событиях города.

Для археологов Курд-Кабурстан важен тем, что здесь сочетаются текст и материальные свидетельства. Таблички рассказывают об управлении и, возможно, кризисе. Стены демонстрируют масштабы обороны. Слои разрушений сохраняют следы насильственного конца города. Вместе они возвращают Кабру в историю – не просто как название на стене, а как реальное поселение, последние мгновения которого навсегда застыли в руинах войны.

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