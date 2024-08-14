Ученые расшифровали древние вавилонские таблички в возрасте 4000 лет и нашли ужасающие прогнозы на будущее

Исследователи расшифровали древние вавилонские таблички, которым примерно 4000 лет. На выгравированных письменах есть предсказания о грядущих катастрофах.

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Артефакты были найдены более 100 лет назад на территории современного Ирака. Но только сейчас их удалось полностью перевести, пишет DailyMail.

Найденные таблички происходят из Сиппара – города, процветавшего во времена Вавилонской империи на территории современного Ирака, и датируются средним и поздним старовавилонским периодом примерно с 1894 по 1595 год до нашей эры.

Исследователи работали над расшифровкой клинописи, которая является одной из древнейших известных форм письма.

По словам ученых, древние вавилоняне очень интересовались космосом, особенно Луной и связывали лунные затмения со стихийными бедствиями и историческими событиями. Они утверждали, что затмение Луны часто предвещает смерть их короля и проводили ритуалы, чтобы спасти монарха от его предполагаемой судьбы.

И на найденных табличках есть именно такие предсказания.

"Люди верили, что события в небе – это закодированные знаки, размещенные там богами как предупреждение о будущих перспективах на земле. Поэтому советники короля следили за ночным небом и сопоставляли свои наблюдения с текстами о небесных приметах", – пишут в исследовании профессор Лондонского университета Эндрю Джордж и его соавтор Джунко Танигучи.

Исследователи говорят, что лунные приметы на табличках часто предвещали смерть царя: "Если затемнение внезапно омрачается от центра и мгновенно становится ясным, то король умрет и будет уничтожен Элам" (региона Месопотамии в центре современного Ирана).

Еще одна надпись тоже говорила об угрозе правителю: "Славящийся король погибнет. Его сын, не назначенный на королевство, захватит трон и будет война. Земля обезлюдеет, города его обернутся на опустошение, а земля его станет меньше".

По словам ученых, вавилоняне иногда назначали "заменимых королей, которые несли бремя гнева богов", чтобы защитить настоящего правителя от беды.

Были на табличках и приметы, предвещавшие суровые экологические катастрофы: "Весной сойдет рой саранчи и поразит посевы на моей земле. Будет недостаток пищи.

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