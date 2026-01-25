В Африке острозубые сомы вышли на охоту на суше: редкое явление сняли на видео

В Южной Африке зафиксировали необычное поведение африканских острозубых сомов, которые ночью выходили из водоема на сушу. Такое поведение случается ред ко и еще реже попадает на видео.

Видео дня

Очевидцам удалось заснять, как рыбы в течение около 20 минут выходили из воды на сушу и наоборот. Об этом сообщает издание IFLScience со ссылкой на Africam.

На видео видно, как несколько рыбы сначала собрались вблизи края воды, а затем отправились на берег.

По информации Africam, сомы в течение примерно 20 минут неоднократно заходили в воду и выходили из нее, вероятно, в поисках пищи. Согласно данным Южноафриканского национального института биоразнообразия, африканские острозубые сомы – всеядны, поэтому могут питаться фруктами, семенами, беспозвоночными и малыми млекопитающими.

Однако не только поиск пищи мог побудить животных выйти из воды. Как отмечает медиа, в регионе недавно произошли наводнения, а это могло создать благоприятные условия для пребывания сомов на суше. Кроме того, этот вид рыб может передвигаться по суше в поисках новых жилищ, например, когда водоемы пересыхают.

Как сообщал OBOZ.UA, за последние два десятилетия зеленые кольчатые попугаи резко увеличили свою численность в Великобритании и стали доминирующим видом во многих городских парках и зеленых зонах. Заметнее всего это ощущают посетители Ричмонд-парка в Лондоне, где голоса экзотических птиц вытеснили привычные звуки местной фауны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!