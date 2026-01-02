Экзотические попугаи заполонили парки в Великобритании: в чем угроза для местных птиц

За последние два десятилетия зеленые кольчатые попугаи резко увеличили свою численность в Великобритании и стали доминирующим видом во многих городских парках и зеленых зонах. Заметнее всего это ощущают посетители Ричмонд-парка в Лондоне, где голоса экзотических птиц вытеснили привычные звуки местной фауны.

Об изменении экосистем в британских парках и стремительном росте популяции кольчатых попугаев пишет издание The Guardian со ссылкой на данные British Trust for Ornithology и комментарии ученых. В материале говорится, что с 1994 по 2023 год численность этих птиц в стране выросла в 25 раз, а общая популяция превысила 30 тысяч особей. Один из исследователей отметил: присутствие попугаев уже невозможно игнорировать, особенно в южных районах Англии.

Ричмонд-парк, один из крупнейших королевских парков Лондона, стал почти идеальной средой для кольчатых попугаев. Сотни старых деревьев с глубокими дуплами обеспечивают удобные места для гнездования, а обилие плодов, ягод, почек и цветов создает стабильную кормовую базу. Там, где раньше слышали пение жаворонка, каменки или стук пестрого дятла, теперь доминирует резкий и громкий крик ярко-зеленых птиц.

Эти попугаи происходят с Индийского субконтинента и Африки. В Великобритании они появились в конце 1960-х годов после того, как домашние птицы сбежали или были выпущены на волю. Сначала их присутствие казалось единичным и почти экзотическим, но с годами ситуация изменилась.

Данные орнитологов

По оценкам British Trust for Ornithology, в стране сейчас проживает не менее 15 тысяч гнездовых пар кольчатых попугаев, а также неопределенное количество негнездовых особей. Основные очаги популяции сосредоточены вокруг Лондона и в юго-восточной Англии, однако в последние годы птиц все чаще фиксируют в Манчестере, Ньюкасле и других северных городах.

Ученые связывают такой стремительный рост с несколькими факторами. Среди них – мягкие зимы, влияние климатических изменений и способность попугаев быстро адаптироваться к городской среде. Но в то же время растет беспокойство относительно того, как эта инвазивная популяция влияет на местные виды.

Несмотря на яркий вид и громкое присутствие, влияние кольчатых попугаев на местную фауну остается предметом дискуссий. Орнитологи отмечают, что наибольшее беспокойство вызывает конкуренция за места гнездования и корм между попугаями и аборигенными видами птиц, многие из которых и без того находятся под угрозой сокращения численности.

Падди МакКлив, который сотрудничает с организацией Songbird Survival, обращает внимание на недостаток актуальных исследований в Великобритании. По его словам, объемы научных работ по влиянию кольчатых попугаев остаются ограниченными и нуждаются в обновлении. В то же время быстрое распространение этих птиц уже вызвало тревогу среди специалистов по охране природы.

По словам МакКлива, кольчатые попугаи создают дополнительное давление на местные виды, в частности из-за своего физического присутствия у кормушек и дупел в деревьях. Как птицы размером с дятла, они могут пугать более мелких пернатых, изменяя их поведение. Это, в свою очередь, может приводить к уменьшению времени на питание и повышению уровня стресса.

Под угрозой оказываются такие виды, как скворец, певчий дрозд и малый пестрый дятел. Также специалисты обращают внимание на возможное влияние на летучих мышей, которые используют те же дупла для укрытия и размножения, особенно в охраняемых природных зонах.

Опыт Европы

В ряде европейских стран уже зафиксировали негативные последствия роста популяции кольчатых попугаев. В частности, в Бельгии в 2010 году ученые исследовали влияние этих птиц на повзика – небольшую серую птицу, которая живет в зрелых лесах и парках. Исследование показало, что до трети популяции поползня могла оказаться под угрозой из-за конкуренции с попугаями за места гнездования и ресурсы.

Однако результаты не везде были однозначными. Уже в 2011 году британские исследователи повторили бельгийское исследование и не обнаружили существенного негативного влияния кольчатых попугаев на популяции поползней или других видов, гнездящихся в дуплах. На это обратил внимание представитель British Trust for Ornithology Дэвид Нобл.

Отдельное внимание исследователи обращают на влияние кольчатых попугаев не только на птиц, но и на других жителей городских экосистем. В Испании, где популяции попугаев в крупных городах выросли особенно быстро, ученые зафиксировали тревожные сигналы о состоянии летучих мышей.

Семь лет назад в парке Севильи исследователи изучали причины 81-процентного сокращения численности вечерницы гигантской – крупнейшей колонии этого вида в Европе. Во время наблюдений они видели, как кольчатые попугаи выгоняли значительно меньших летучих мышей из дупел, которые те использовали для гнездования.

Последствия конфликта

Под местами гнездования исследователи обнаружили 20 погибших и двух травмированных летучих мышей. Часть из них имела повреждения мышц и костей, характерные для укусов клювом. Эти данные усилили дискуссию о том, что попугаи могут влиять не только на птиц, но и на другие виды, которые пользуются теми же укрытиями.

Именно такие примеры заставляют природоохранные службы разных стран пересматривать свою политику в отношении инвазивных видов. Но подход к проблеме остается разным.

В Великобритании возможность контроля численности попугаев путем отстрела обсуждали, но на практике такие меры не применяли. Основной причиной называют риск общественного резонанса и негативной реакции общественности. Последнюю оценку рисков Департамент по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства провел еще в 2011 году.

В документе отмечалось, что потенциальное влияние попугаев на сельское хозяйство и местную фауну является высоким. Среди рисков называли угрозу для других видов, возможное распространение болезней, вред виноградникам, а также риск для садов и сельскохозяйственных культур.

Цена бездействия

На момент подготовки той оценки популяция кольчатых попугаев в стране составляла около 5000 особей. С тех пор их численность выросла до более 30 тысяч. Специалисты отмечают, что при отсутствии контроля любые будущие меры могут оказаться более дорогими, сложными и, возможно, еще более противоречивыми.

В других странах уже пошли на радикальные шаги. В Мадриде власти ввели программу гуманного уничтожения попугаев после того, как в 2019 году их численность достигла 13 тысяч. Меры включают отстрел из пневматического оружия, использование сетей и ловушек, а также стерилизацию яиц в гнездах.

Опыт Испании стал одним из самых заметных примеров активного вмешательства государства в проблему инвазивных попугаев. Местные власти объяснили свои действия необходимостью защиты городских экосистем и уменьшения давления на другие виды. Но даже там решение вызвало острые дискуссии среди зоозащитников и жителей городов.

В Великобритании ранее уже прибегали к контролю других видов попугаев. В частности, около 24 лет назад чиновники вмешались в ситуацию с попугаями-монахами, которые массово появились в районе Isle of Dogs в Лондоне. Тогда аргументом стала угроза для электросетей, поскольку птицы строили большие гнезда на линиях электропередач.

Взгляд ученых

Специалисты отмечают, что ситуация с кольчатыми попугаями может отличаться от страны к стране. Лектор по поведенческой экологии Университета Солфорда Эми Лидейл отмечает, что делать окончательные выводы для Великобритании пока рано. По ее словам, ученым не хватает долгосрочных полевых данных.

Она подчеркивает, что для понимания адаптации попугаев и их влияния на местные виды нужны годы наблюдений. Однолетние или короткие исследования не дают полной картины процессов, которые происходят в экосистемах. Именно поэтому часть экспертов призывает к осторожности в принятии радикальных решений.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке спасенных патагонских попугаев переселили в новый специально созданный групповой вольер. Там с другими птицами они смогут комфортно проводить время.