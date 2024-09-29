Украину заполонили загадочные существа с гигантскими хоботами, похожие на колибри. Фото

В последние годы в Украине стало больше интересных миниатюрных созданий, которые очень быстро летают над цветущими садами и внешне похожи на экзотическую птичку – колибри. Однако, по словам ученых, колибри живут в Америке, а в Европе их нет.

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Эту тропическую крошечную птичку в наших краях имитирует языкан обыкновенный – бабочка из семьи бражниковых. Как и колибри, он умеет зависать над цветком, собирая его нектар, а также способен развивать скорость до 80 км/ч, отмечают биологи из Киверцовского национального природного парка.

"Эта бабочка из семьи бражниковых благодаря своим особенностям и поведению заслужила в народе название "украинской колибри". И действительно, сходство поражает!" – отметили на своей странице в сети Facebook эксперты из "Цуманской пущи".

Уникальные способности "украинского колибри"

Хотя языкан обыкновенный и не является колибри, он, без сомнения, заслуживает внимания, ведь имеет немало уникальных способностей. Первой из которых является его способность добывать пищу благодаря очень длинному хоботку, напоминающему язык. От этой внешней особенности насекомое и получило свое название.

Интересно, что хоботок "украинского колибри" может быть длиннее его тела и позволяет доставать нектар из самых глубоких частей цветков, говорят эксперты.

Еще эта бабочка имеет очень хорошее зрение и способна различать цвета, что помогает ей находить цветы с наибольшей концентрацией нектара.

Сверхспособностью языкана является его скорость и маневренность. Этот шустрик летает со скоростью от 60 до 80 км/ч. Это позволяет ему мгновенно перемещаться между цветами и избегать хищников.

Как и колибри, эта бабочка очень быстро машет крыльями и способна зависать в воздухе над цветами. Эта её способность просто завораживает.

По размеру и окрасу языкан обыкновенный также напоминает экзотическую птичку, говорят ученые. Передние крылья у него коричневые, с черными волнистыми линиями поперек. А задние – оранжевые с черным краем. Брюшко бабочки достаточно широкое, с веерообразным хвостом и щетинками на конце. Размах крыльев составляет 38-50 мм, а длина тела – 20-30 мм. Интересно, что за секунду "украинская колибри" может сделать до 85 взмахов своими крошечными крылышками.

Так что хоть эта бабочка и не является колибри, наблюдать за ней не менее интересно, чем за известной миниатюрной птичкой.

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