Украинский полярник снял с дрона айсберг с собственным бассейном. Видео

С помощью дрона украинский полярник снял в Антарктике уникальный айсберг. На льдине моржи могут устраивать настоящее спа, ведь там образовался природный бассейн.

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Системный администратор 29-й научной экспедиции на украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" Александр Мацибура на странице Facebook отметил, что внутри ледовой горы – целый бассейн пресной воды. Что является тревожным сигналом, говорят ученые.

Ученые доказали, что скорость таяния ледников в Антарктике, к сожалению, растет. Так что большее количество пресной воды попадает в Южный океан.

Поскольку пресная вода отличается от соленой по плотности, рост ее количества в океане может влиять даже на течения, говорят эксперты.

В рамках проекта ЕС Горизонт OCEAN:ICE украинские ученые будут изучать, как именно меняются течения в той части Южного океана, где расположен "Вернадский". Практическая часть исследования стартует в начале следующего года во время сезонной экспедиции, отмечают полярники.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинский полярник снял впечатляющее лунное гало и перламутровые тучи над "Вернадским".

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