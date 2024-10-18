Украинский полярник снял поразительное лунное гало и перламутровые тучи над 'Вернадским'. Фото

Украинский полярник сделал невероятные фото возле станции "Академик Вернадский". Небо Антарктики озарило удивительное лунное гало и перламутровые тучи.

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На странице "Национальный антарктический научный центр" в сети Facebook метеоролог 29-й УАЭ Сергей Якущенко поделился своими фотографиями. Судя по фото, именно перисто-слоистый покров туч той ночью "нарисовал" радугу вокруг Луны в районе "Вернадской".

По словам ученых, гало может возникать вокруг разных источников света, даже уличных фонарей. Когда в атмосфере накапливается большое количество ледяных кристаллов, свет, проходя через них, преломляется и отражается. Так вокруг источника света появляется вторичное свечение.

"Часто причиной гало являются перисто-слоистые облака, которые почти прозрачны и состоят из ледяных кристаллов. Они затягивают все небо и имеют вид либо легкой однородной пелены без четких деталей, либо белой волокнистой вуали с более или менее четкими полосами", – рассказали исследователи из Вернадского".

Полярники отметили, что на опубликованном фото видно, как над украинской арктической станцией перисто-слоистый покров ночи создал радугу вокруг Луны. А еще в какой-то момент лунное сияние "подсветило" перламутровые тучи.

Перламутровые облака образуются в основном над горами, когда сильный поток воздуха обходит горный хребет и заносит влагу в стратосферу, говорят ученые. "Там под действием очень низких температур (-50°C и ниже) влага быстро превращается в кристаллики льда. Свет, отражаясь в этих кристалликах под определенным углом, вызывает оптический эффект иризации. Он как раз и "красит тучи в разные цвета", – отметили украинские исследователи в сообщении.

По словам экспертов, в основном перламутровые облака "подсвечивает" восходящее или садящееся Солнце, находясь на несколько градусов ниже горизонта. Тогда, при отсутствии лишнего рассеянного света в атмосфере, радужные цветовые переливы выглядят наиболее сочно.

Ранее OBOZ.UA писал, что на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали редкое явление: небо не было затянуто облаками и показало полярникам большую красивую Луну.

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