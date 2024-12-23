Украинские полярники расчистили снежный 'портал' в океан: видео захватило сеть

Украинские полярники традиционно, как и каждый декабрь, расчистили снежный "портал" до океана. А точнее – проход от арктической станции "Академик Вернадский" ко второму причалу "джети".

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Этот проход исследователи обычно используют в летний сезон (в Антарктике сейчас лето), когда в экспедиции значительно увеличивается количество морских выездов. Интересным видео снежных раскопок, которое уже захватило сеть, полярники поделились в сети Facebook.

В сообщении украинские исследователи пошутили, что копали защитные рвы от пингвинов. На самом же деле, за долгую зиму дорогу к "джете" сильно заваливает снегом. И хотя в этом году в районе "Вернадского" не было рекордных снегопадов, все равно нужно было хорошо поработать, чтобы проложить путь к океану, отмечают эксперты.

"Предпочтительно высота рва составляет 1,9 м, а в некоторых местах доходит до 2,3 м. Длина снежного "портала" – около 40 м", – отметили в сообщении.

И всю эту дорогу полярники расчищали собственноручно, ведь, к сожалению, снегоуборочная техника в условиях такой высоты снега и неровной скалистой почвы не работает.

"Вот это замечательная зарядка", – написала одна из подписчиц страницы "Национальный антарктический научный центр" в сети Facebook. Другая пользовательница отметила, что это тяжелая физическая нагрузка. "У меня бы руки отвалились", – подчеркнула третья и поблагодарила исследователей за их труд.

"Процесс занял не один день, и в нем участвовала вся команда – и полярники, и полярницы. Исключение сделали только для повара, который должен был накормить эту изголодавшуюся после физической нагрузки компанию", – рассказали ученые Вернадского".

Интересно, что перед началом полярных "раскопок" среди всех участников провели жеребьевку – кому на каком участке работать. Ведь хотя по длине все надели одинаковые, но высота снега на них немного отличается, отмечают специалисты.

Главный причал, который полярники называют "слип" и где установлен мощный кран, уже готовят к приему грузов из Ноосферы. Ведь из-за рельефа дна судно не может подойти к причалам станции, поэтому на остров все доставляют моторными лодками.

Напомним, что флагман украинского научного флота вышел из Кейптауна 12 декабря. Его ожидают "Вернадском" под Новый год.

OBOZ.UA ранее писал, что зима у украинской станции в Антарктиде стала самой холодной за последние 6 лет.

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